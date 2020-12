El drama de Jessie J. en las fiestas: se quedó sorda y no podía caminar

Jessie J. pasó un momento desesperante durante las fiestas de Navidad luego de quedarse momentáneamente sorda y perder el equilibrio. "Me siento mucho mejor hoy”, dijo para llevar tranquilidad a sus fans sobre este escalofriante episodio relacionado a su diagnosticado síndrome de Ménière, una dolencia que afecta al oído y que produce vértigos, tinnitus (un pitido constante en el oído), pérdida intermitente de la audición y, en ocasiones, incluso sordera.

“Me desperté y sentí que estaba completamente sorda del oído derecho, no podía caminar en línea recta (...) así que me quedé en silencio. Ahora es la primera vez que puedo cantar y soportarlo. Extraño mucho cantar”, explicó la propia intérprete, de 32 años, a través de sus redes sociales.

De hecho, pese al miedo que le da esta situación, Jessie ha decidido a hablar abiertamente sobre el tema para ayudar a otras personas que tal vez estén pasando por lo mismo.



Su experiencia

Luego de confirmar este diagnóstico y con el paso de los meses, Jessie se ha vuelto completamente abierta sobre el tema.



“Conozco a muchas personas que lo padecen y muchas de ellas me hablaron y me dieron buenos consejos, así que estoy descansando en silencio. De hecho, podría ser mucho peor. Estoy muy agradecida por mi salud. Todo esto me agarró por sorpresa, era Nochebuena y estaba en el hospital pensando 'qué está pasando', pero estoy feliz de haberme ido pronto ya que rápidamente descubrieron lo que era y me dieron los medicamentos adecuados”, conformó sobre este último episodio y cómo ha ido lidiando con la dolencia.

“Es importante desahogarse y permitirse sentir en lugar de ignorar”, reconoció la artista británica.