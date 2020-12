Ellen Page reveló que es trans y que su nuevo nombre es Elliot

Ellen Page, quien formó parte del filme Juno, confirmó mediante redes sociales que es transgénero.

El protagonista de la serie The Umbrella Academy anunció que cambió su nombre a Elliot. En su extenso post, el artista aclaró que se describe a sí mismo como transgénero y no binario, lo que significa que su identidad de género no es ni hombre ni mujer.

“Hola amigos, quiero compartir con ustedes que soy trans, mis pronombres son él/ellos y mi nombre es Elliot. Me siento afortunado de estar escribiendo esto. Estar aquí. Haber llegado a este lugar de mi vida. Siento una gratitud abrumadora por las personas increíbles que me han apoyado a lo largo de este viaje. No puedo comenzar a expresar lo extraordinario que se siente amar finalmente lo que soy, lo suficiente como para perseguir mi auténtico yo”, dijo en su descargo en redes sociales.

“Me he sentido infinitamente inspirado por muchos en la comunidad trans. Gracias por su coraje, su generosidad y su trabajo incesante para hacer de este mundo un lugar más inclusivo y compasivo. Ofreceré todo el apoyo que pueda y continuaré luchando por una sociedad más amorosa e igualitaria", siguió.

“Amo ser trans y amo ser queer. Y cuanto más me mantengo cerca y abrazo completamente quién soy, más sueño, más crece mi corazón y más prospero. A todas las personas trans que enfrentan acoso, autodesprecio, abuso y amenazas de violencia todos los días: los veo, los amo y haré todo lo que pueda para cambiar este mundo para mejor”, continuó el actor de 33 años.

Page está casado con la bailarina Emma Portner, quien apoyó a su pareja con un romántico mensaje. “Estoy muy orgullosa de @elliotpage. Las personas trans, queer y no binarias son un regalo para este mundo. También pido paciencia y privacidad, pero que te unas a mí en el ferviente apoyo de la vida trans todos los días. La existencia de Elliot es un regalo en sí mismo. Te amo tanto“.