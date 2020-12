Cómo es la casa donde murió Diego Maradona en Tigre

Tras la triste muerte de Diego Maradona un montón de cuestiones comenzaron a analizarse con lujo de detalle e incluso salió a la luz información que hace pensar que los últimos días de vida del Diez fueron en condiciones deplorables. Oscar Ruggeri, amigo del ex jugador, reveló un dato que dejó helado a más de uno.



"Si vieras donde falleció Diego, te morís", le reveló Claudia Villafañe a Oscar Ruggeri según dichos de él mismo, en alusión a la casa que se había aquilado en el Barrio San Andrés de Tigre para que Diego Maradona estuviera tras haber sido operado de la cabeza.



Esta mañana fue Sandra Borghi en Nosotros a la mañana quien aseguró que dicha propiedad donde murió Diego Maradona fue alquilada por sus hijas, Dalma, Gianinna, Jana y su ex mujer, Claudia Villafañe. Lo que llamó poderosamente la atención es que El Diez dormía en un playroom con baño químico; es decir que no estaban dadas las condiciones sanitarias para su estadía.



Diego Maradona dormía en un playroom con baño químico. La casa posee tres dormitorios y el que tenía baño en suite estaba en la planta alta a la cual Diego no podía acceder por las escaleras. Por eso se había decidido instalarlo en el playroom y ponerle un baño químico.







"¿Por qué se decidió esa casa?", reflexionó Borghi. "Lo mandan a esa casa para estar cerca de Gianinna que vivía ahí. ¿Quién decide eso?: Claudia, Dalma, Gianinna y Jana. ¿Cuál es la mejor opción? Que esté cerca de una de las casas de las chicas... Se alquila ésta... No tiene habitación en suite. Vamos a hacer esto: en el playroom le ponemos una cama y un baño químico", reveló la periodista.







Y Borghi siguió: "¿Ubicás un playroom? Es un espacio abierto con una ventanita así (se refiere al tamaño pequeño de la ventana). ¡No estaban dadas las condiciones sanitarias para que él estuviera ahí!".



Asimismo, anteriormente el Dr. Rodolfo Báque afirmó que "Si Diego hubiera estado en otro lugar, en otra casa, estaría vivo". El abogado que representa a la enfermera que cuidaba a Maradona, Daiana Madrid, dijo: "Maradona si no hubiese estado en esa casa hoy estaría vivo... En cualquier casa del mundo, Shangai, Cuba, Japón...".

Ahora, la Fiscalía que está detrás de la investigación de las circunstancias que rodean a la muerte de Diego Maradona puso en la mira a la casa que se alquiló en el barrio San Andrés de Tigre.