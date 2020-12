Pampita hizo frente a las críticas por el regalo de García Moritán para su aniversario

Pampita y Roberto García Moritán celebraron su primer año de casados el pasado 22 de noviembre. Como es común, los tortolitos compartieron su amor en las redes sociales y fue el empresario quien sorprendió a la diosa con un romántico video.

"Robert" subió en su cuenta oficial de Instagram un clip de imágenes en el que se puede escuchar su voz en off acompañando las fotos con un sincero relato. Pero al parecer, el post generó también críticas en sus seguidores y muchos los tildaron de "empalagoso".

Sobre estos comentarios, la modelo de 42 años fue contundente. "A Roberto me lo mandó Dios, lo digo desde que lo conocí. Realmente es la persona perfecta para mí. Me entiende y hace todo para que yo sea feliz. Todos esos gestos románticos los hace porque a mí me gustan; todo eso me empalaga, me fascina", dijo.

Luego, completó su descargo con una fuerte declaración. "¿Viste cuando el otro hace algo que sabe que uno le va a encantar? Está en el detalle de lo que me gusta, es un doble mérito. A él lo hace feliz verme así, amando sus sorpresas, su romanticismo. Habla re bien de una persona cuando se anima a demostrar su afecto, no le tiene miedo al prejuicio. Mucho menos, al qué dirán", disparó.