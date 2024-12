Pilar Eyre, una experta en Casa Real ha revelado nueva información de cuando se enteraron las infantas Elena y Cristina, y el rey Felipe VI de las infidelidades de su padre, Juan Carlos I y el ultimátum que el actual monarca le habría dado a su progenitor. Todo esto surgió luego de las constantes filtraciones que vivió la monarquía española en estos últimos meses.

Infanta Elena

Revelaron que en la niñez, las infantas Elena y Cristina estuvieron desasistidas porque los reyes peleaban mucho

La experta en la Casa Real ha develado una realidad que se desconocía de cómo fue la niñez de las hijas del rey Juan Carlos I. “Las infantas han estado muy desasistidas cuando eran pequeñas”, aseguró la periodista. Esta información sorprendió a más de uno dejando claro que la infancia de las niñas no fue la mejor. “Eran tanto las peleas entre el matrimonio y tal era su voluntad de convertirse en los mejores reyes, que desasistieron bastante a las hijas”, concluyó Pilar.

Juan Carlos

Por otro lado, la realidad que el rey Felipe VI vivió en su niñez fue totalmente distinta, estaba destinado a su puesto en la monarquía española, asique sus padres le transmitían toda su experiencia y conocimiento sobre este rol institucional. Pero eso no es algo positivo, según explica Pilar Eyre: “A Felipe lo mimaron, pero mimar no es educar. Los tres tuvieron una infancia muy solitaria”.

Tal fue la falta de sus padres en la niñez de ambas niñas que: “Elena tuvo que contar con asistencia psicológica. A las sesiones la acompañaba Sabino”, prosiguió contando la periodista, refiriéndose a Sabino Fernández Campo, secretario y jefe de la Casa de Su Majestad entre los años 1977 y 1993.

Infantas Elena y Cristina y rey Felipe VI

A pesar de haber sido un secreto a voces, recién en el año 2007 fue que las infantas Elena y Cristina y el rey Felipe VI se enteraron que su padre, el Juan Carlos, le había sido infiel a su madre, la reina Sofía. “Es verosímil que los hijos sean los últimos en enterarse. Fue en 2007, cuando la historia de Corinna y el emérito ya era conocida”, comenzó a explicar Pilar Eyre.

Las infidelidades del rey emérito Juan Carlos a la reina Sofía

Según parece, Elena habría hablado con su hermano y habría mencionado a Corinna. “El rey, que es buena persona, dijo: ‘Ah, sí, sí, Corinna, la amiga de papá. Ha estado hablando con Letizia”, prosiguió la periodista. La infanta trató de explicarle a su hermano, pero este no captaba lo que decía.

Pilar Eyre continuó: “Elena le dijo: ‘El problema está en que no es amiga de papá. Ni amiga, ni asistente. Es la amante'. Su hermano no se lo podía creer, le dijo 'Elena, tu es que te crees todo, como te crees esas tonterías. A lo que la infanta le contestó: "Le ha puesto una casa, su hijo le llama papá, tiene los mismos honores que mamá, han compartido avión...". Finalmente el monarca le dio la razón a su hermana y llamaron a Cristina. “Y entonces sí: ‘Pobre mamá, pobre mamá, pobre mamá’”, explicó la periodista.

Reina Sofía y Juan Carlos

Años más tarde, luego de que las amantes del rey ya eran conocidas, Juan Carlos reunió a sus hijos y, según lo que cuenta Pilar, expresó: “Les dijo: ‘Vosotros os habéis casado con quien os ha dado la gana, pues ahora me toca a mí. Mi matrimonio con vuestra madre ya se ha acabado. Me voy a casar con la princesa alemana, Corinna’”. “El caso es que las hijas le preguntaron su iba a hacerlo público… mientras que Felipe le contestó con serenidad: 'Muy bien, papá. Sepárate de mamá y cásate con esta princesa. Pero que sepas que de esta manera te vas a cargar la Corona que tanto te ha costado construir y mantener'", relató Pilar Eyre. Este fue el ultimátum que el actual rey le había dado a su padre por su accionar. “Fue el único argumento que convenció a Juan Carlos para no casarse con Corinna”, concluyó la periodista.

Juan Carlos

De esta forma, quedó más que claro el pensamiento del rey Felipe VI, además de la preocupación por sus hermanas las infantas Elena y Cristina, por el accionar de su padre y si haría conocido este tema que afectaría no solo a ellos sino a su madre, la reina Sofía. Lo que Eyre dejó más que claro fue la difícil infancia que las hermanas del monarca tuvieron que vivir por las prioridades del rey Juan Carlos.