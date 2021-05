Gerard Butler y Morgan Brown, reconciliados: las fotos que los muestran a los besos

Gerard Butler y Morgan Brown comenzaron su relación en 2014 y tras seis años juntos, en agosto del año pasado le pusieron punto final. Sin embargo ahora, la pareja estaría dándose una nueva oportunidad y fueron fotografiados a los besos por las calles de Hollywood.

Según publicó el sitio Guacamouly.com, Gerard Butler y Morgan Brown están reconciliados. El actor de 51 años y la decoradora de 50 años fueron fotografiados en el Kings Road Café en West Hollywood, donde entre besos y caricias disfrutaron de un almuerzo.

Gerard Butler y Morgan Brown, a los besos. Crédito: Guacamouly.com

Las contundentes placas confirman que una vez más están apostando al amor y que no tienen drama en gritarlo a los cuatro vientos. Incluso, hubo un momento en el que un fan reconoció al actor y le pidió tomarse una fotografía, a lo que el protagonista de 300, accedió sin problema.

Gerard Butler y Morgan Brown, reconciliados. Crédito: Guacamouly.com

Gerard Butler y Morgan Brown, reconciliados. Crédito: Guacamouly.com

El verdadero motivo por el que Gerard Butler se separó de Morgan Brown en 2020

El actor escocés y su pareja, la diseñadora de interiores Morgan Brown mantuvieron una relación intermitente desde 2014. En 2020 le pusieron punto final, pero ahora estarían dispuestos a darse una nueva oportunidad.



Según reveló una fuente cercana a la pareja en ese entonces, la decisión de separarse fue debido a que Butler "no pudo sentar la cabeza completamente con Morgan y comprometerse". Parecía ser que el actor estaba completamente centrado en su trabajo y las candidatas no le faltaban.



La relación de Butler y Brown ha estado llena de idas y venidas. Ya en 2016 se dijo que habían roto tras rumorearse un affaire del actor con la cantante Rita Ora. Con el tiempo resolvieron sus diferencias y volvieron a reaparecer juntos.



En julio de 2017 su romance aparentemente se reavivó y fueron fotografiados muy acaramelados en la playa de Tulum, México. Sin embargo, tres meses después, Butler confesaba que estaba disfrutando de su soltería y decía que su trabajo apenas le dejaba tiempo para el amor: "No tengo vida personal". Entonces admitió que le gustaría tener hijos en algún momento de su vida: 'En cinco años quiero estar en una relación. Me encantaría tener uno o dos hijos, ya es hora'.

Quizás sea el 2021 el año en el que Gerard Butler y Morgan Brown puedan encaminar sus proyectos de vida, juntos.