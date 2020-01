El desgarrador relato de Jessica Simpson en el que confiesa que fue víctima de abuso y padeció adicciones

Cinco años atrás, Jessica Simpson tuvo una oferta para escribir un libro con sus memorias para motivar a los demás a "vivir mejor su vida". Pero muy en el fondo de su persona, la cantante sabía que no podía seguir adelante por un simple motivo: "No me sentía cómoda hablando de mí misma porque no era honesta", asegura Simpson, de 39 años.

"Soy muy mala mintiendo", le explica a la revista PEOPLE tras abrir su corazón y contar por primera vez que fue abusada a los seis años y que por este motivo se entregó a las adicciones; "para tapar lo sucedido".

La presión de su carrera y los tormentosos recuerdos de su niñez la llevaron a automedicarse con alcohol y estimulantes, una dependencia que luego podría a su vida en peligro. "Me estaba matando con toda la bebida y las pastillas", escribe en su libro.

La estrella logró salir del calvario de su adicción en 2017 y sostiene que no ha bebido nada desde entonces. "Dejar el alcohol fue fácil", dice y agrega: “Estaba enojada con la bebida. Por cómo me permitió permanecer complaciente y adormecida”.

La terapia, por lo contrario, fue la parte más difícil de afrontar: "Con el trabajo en terapia me permití sentir los traumas por los que había pasado. El abuso comenzó cuando tenía 6 años, cuando compartía cama con la hija de un amigo de la familia", escribe.

"Comenzaría con cosquillas en la espalda y luego seguiría con cosas que eran extremadamente incómodas". Paralizada de miedo, Simpson se sentía culpable por lo sucedido. "Quería decirles a mis padres. Fui la víctima pero de alguna manera yo sentía estar equivocada", revela.

Cuando tenía 12 años, la artista les dijo a sus padres, Tina y Joe Simpson. "Papá mantuvo la vista en el camino y no dijo nada", escribe Simpson. "Nunca más nos quedamos en casa de los amigos de mis padres, pero tampoco hablamos de lo que dije".

En los años siguientes, cuando saltó a la fama con su gran voz y el reality show Newlyweds, que documentó su matrimonio de tres años con Nick Lachey, enterró su ansiedad, el dolor y el trauma que había experimentado.

Solo sus amigos y familiares más cercanos sabían la verdad. En 2010, la cantante que dirige una línea de ropa de mil millones de dólares de la Colección Jessica Simpson, encontró a su alma gemela en Eric Johnson. Se casaron en 2014 y ahora tienen tres hijos, su hija Maxwell, de 7 años, su hijo Ace, de 6, y la niña Birdie, de 10 meses.

En una de las partes más conmovedoras del libro, escribe sobre tocar fondo después de una fiesta de Halloween en su casa a fines de 2017. Fue entonces cuando le dijo a sus amigos más cercanos: "Tengo que parar. Algo tiene que parar. Y si es el alcohol lo que está haciendo esto, y empeorando las cosas, entonces lo dejo". Con el apoyo de sus padres y la ayuda de un equipo de médicos y terapia dos veces por semana, ha estado sobria desde ese día y llama a su nueva claridad "un regalo continuo".