Aparecen audios que revela que Johnny Depp era golpeado por su expareja

Johnny Depp y Amber Heard se casaron en 2015. Sin embargo, dos años más tarde dieron por terminada su relación con un turbulento divorcio que incluyó acusaciones de maltrato de ambas partes y hasta denuncias por violación.

En las últimas horas, el portal The Daily Mail puso, nuevamente, el tema sobre la mesa al difundir un audio exclusivo en el que Heard reconoce haberse comportado de manera violenta con la estrella de Hollywood.

La grabación corresponde al año 2015, en donde la pareja intentaba recomponer sus errores personales, pero a la cabo del tiempo terminó en una separación.

“No puedo prometerte que no voy a reaccionar físicamente en otra oportunidad. Dios, a veces me enojo tanto que pierdo la razón. Lamento no haberte golpeado en toda la cara con una bofetada adecuada, pero te estaba dando un puñetazo. Bebé, no estás golpeado”, se la escucha decir a Heard.

Además, en otro fragmento del audio, Depp le transmite su preocupación por el tipo de vínculo que mantenían.“Nena, te lo dije una vez, tengo mucho miedo de que seamos una escena del crimen ahora mismo (…) no puede haber violencia, deberíamos separarnos si la hay”, dice el actor.

¡Escucha el audio completo!