Kanye West regresó a las redes y continuó con la polémica

Después de encender la polémica e incluso dejar en evidencia sus conflictos matrimoniales con Kim Kardashian, Kanye West volvió a la carga con uno polémicos tuits en donde nuevamente vuelve a hacer referencia al aborto y decidido a lanzar su campaña presidencial.

“Lloré al pensar en abortar a mi primogénito y todos estaban muy preocupados por mí. Me preocupa el mundo que siente que no deberías llorar por este tema”, escribió en referencia a cuando reveló que él y Kim Kardashian se plantearon no tener a North West.

I cried at the thought of aborting my first born and everyone was so concerned about me... I’m concerned for the world that feels you shouldn’t cry about this subject. — ye (@kanyewest) July 31, 2020

En otro de los mensajes inquietantes, West siguió: “Hay una táctica de 4 D: distraer, desacreditar, despedir y destruir”.

There is a tactic of 4 D’s Distract Discredit

Dismiss

To Destroy I am quite alright Take a second and think about what is being projected here — ye (@kanyewest) July 31, 2020

Siguiendo esa línea, el rapero estadounidense escribió otro mensaje en donde aseguró: “Más de 22,500,000 bebés negros han sido abortados en los últimos 50 años” y luego comenzó a arremeter contra Planned Parenthood of Greater asegurando que es una organización dirigida por “supremacistas blancos para hacer el trabajo del Diablo”.

Over 22,500,000 black babies have been aborted over the past 50 years. — ye (@kanyewest) July 31, 2020

Vale destacar que días atrás, West había apuntado contra Kim y su suegra, Kris Jenner, asegurando que querían silenciarlo como ocurrió tiempo atrás cunado el cantante también sufrió un colapso nervioso. Pese a que pidió perdón, se mostró arrepentido y accedió a ver a su mujer. el encuentro terminó en discusión y llanto, y ahora puede que la pareja pase por un doloroso divorcio si él no trata su bipolaridad. Esa habría sido la "amenaza" final de la mediática.