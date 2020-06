Kylie Jenner fue acusada de fraude por sus millones

Una nueva polémica vuelve a golpear al clan Kardashian, en esta oportunidad todos los ojos se posan en la hermana menor de Kim, Kylie Jenner, quien a sus 22 años había sido declarada una de las empresarias jóvenes en ascenso por la revista estadounidense especializada en negocios Forbes. Ahora, la publicación eliminó de su famosa lista de multimillonarios a la estrella de televisión por inflar el valor de su negocio de cosméticos.

Forbes publicó un artículo en que asegura que la familia de Kylie hizo todo lo posible para mostrar a su miembro más joven como una acaudalada empresaria. Esta decisión de Forbes revierte el título que en 2019 la misma revista le dio a Jenner, "millonaria hecha a sí misma", es decir que amasó su propia fortuna y no la heredó.

En su momento la revista atribuyó el estatus de Jenner al éxito de su compañía de cosméticos, que fundó en 2015 y que incluye a Kylie Cosmetics y Kylie Skin. Sin embargo, ahora revirtió esta decisión al realizar una investigación en donde se revelan los verdaderos números de la empresa de Jenner.

El año pasado, Jenner anunció que estaba vendiendo una participación del 51% en la compañía al gigante de la belleza Coty por US$600 millones. Forbes dijo que el contador de la familia le había proporcionado declaraciones de impuestos que sugerían que la empresa había obtenido más de US$300 millones en ventas en 2016 y que los publicistas dijeron que las ventas fueron de US$330 millones al año siguiente. Pero la información compartida por Coty, que cotiza en bolsa, mostró que la firma de Jenner es "significativamente más pequeña y menos rentable que lo que la familia le había hecho creer a la industria cosmética y a los medios de comunicación, incluido Forbes", publicó la revista.

"Si Kylie Cosmetics ganó US$125 millones en ventas en 2018, ¿cómo podría haber hecho US$307 millones en 2016 (como dicen las supuestas declaraciones de impuestos de la compañía) o US$330 millones en 2017?", cuestionó la publicación en el artículo.

En medio del revuelo que causó esta información, la propia Kylie le respondió a Forbes a través de Twitter: "Nunca pedí ningún título ni intenté mentir para estar allí", escribió. "Puedo nombrar una lista de 100 cosas más importantes en este momento que la fijación por cuánto dinero tengo", agregó al respecto.

what am i even waking up to. i thought this was a reputable site.. all i see are a number of inaccurate statements and unproven assumptions lol. i’ve never asked for any title or tried to lie my way there EVER. period