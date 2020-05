Las Kardashian encontraron el método para seguir grabando su reality en cuarentena

Las Kardashian hallaron la forma de poder seguir con las grabaciones de los nuevos capítulos de Keeping Up With The Kardashians durante la cuarentena. La familia más famosa del mundo es noticia una vez más gracias a la gran idea que tuvo Kris Jenner, la jefa y madre del clan más popular, de hacerlo a través de sus teléfonos móviles. Sin embargo, no es tan simple como suena.

Así lo confirmó el productor ejecutivo del reality show, Farnaz Farjam, quien además adelantó que a partir de junio estarán disponible en Netflix las primeras temporadas. En este nuevo método de filmación, el cual se empleó para la grabación de la temporada número 18, serán las propias protagonistas quienes captarán las escenas de su día a día con el fin de evitar poner en riesgo tanto su vida como la de sus hijos y los camarógrafos.

En diálogo con la revista internacional Elle, reveló que se instaló un espacio con cámaras y luces en cada una de las mansiones para que puedan seguir dando sus declaraciones. El resto del trabajo queda asignado a Kim, Kourtney, Khloé, Kendall y Kylie, quienes lo harán todo desde sus Iphones. Para no tener problemas con la memoria interna, los guardias personales son quienes trasladan los móviles hacia la productora para luego regresárselos.

"Tengo muchas ganas de que el público pueda ver lo que hemos grabado. Ver por ejemplo a Kim lidiar con sus cuatro hijos ella sola porque al principio tenía mucho miedo de que nadie entrara en su casa. Ahora llevamos en confinamiento muchas semanas y todos confiamos más en la gente que nos rodea, pero cuando todo comenzó esto no era así. Y ver a Kim en esta situación es impagable. Sí, su casa es enorme, pero cuidar a cuatro hijos también es mucho para ella”, expresó Farjam a la revista española.