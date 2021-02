Loles León y Victoria Abril, enfrentadas por la vacuna contra el coronavirus

La actriz española Victoria Abril se convirtió en centro de críticas tras haber asistido a la presentación de los Premios Feroz 2021. Allí manifestó su postura frente al Coronavirus al mostrarse como "negacionista", es decir que piensa que la pandemia es una gran conspiración a nivel mundial. Loles León, su colega y compañera de elenco en la película "Átame", de Pedro Almodóvar, no dudó en salir al cruce y hasta la tildó de "ignorante" por sus palabras.

"De momento tenemos más muertos con vacuna que sin vacuna. Una cosa es lo que diga la televisión y otra meterse en foros científicos, donde se aprenden cosas impresionantes", aseguró Victoria Abril, entre otras muchas cosas, durante su paso por el evento de los Premios Feroz, en donde estuvo sin mascarilla.



Una de las primeras reacciones a las polémicas palabras de la protagonista de Tacones Lejanos fue la de la presidenta de dichos premios, María Guerra, que rechazó por completo las declaraciones de Abril.

Loles León, indignada con los dichos de su ex compañera no titubeó al tildarla de "ignorante". "Ni el paso de los años le quitan la tontería que siempre ha tenido. Qué ignorante! Mucho amor para todos los que han perdido a familiares, me incluyo", sostuvo al respecto Loles León.

