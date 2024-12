Valentín Yankelevich empezó a tomar relevancia en el mundo del espectáculo de la mano de su abuela Cris Morena, después del fallecimiento de su mamá, Romina Yan. Ayer, el automovilista compartió una foto en su Instagram por el cumpleaños de su tío, Tomás Yankelevich, y sorprendió con una imagen inédita en la que aparece su mamá.

A 14 años de su fallecimiento, Romina es recordada por sus hijos y su madre de manera casi diaria, no solo a través de las redes sino también de homenajes en los medios.

Romina Yan junto a sus hijos

La enigmática foto que Valentín Yankelevich compartió de Romina Yan

Valentín Yankelevich compartió en sus redes una tierna imagen en la que aparece Romina Yan y sorprendió a sus seguidores y a los fanáticos de su madre.

El último jueves, Tomás Yankelevich, tío de Valentín y hermano de Romina, cumplió 47 años, y el joven automovilista decidió saludarlo a través de sus redes sociales compartiendo una foto inédita de su niñez.

El segundo hijo de Romina Yan compartió una foto en la que se lo puede ver a él siendo apenas un bebé, en brazos de su tío Tomás y al lado de su madre Romina, los tres muy sonrientes. Con miradas que atraviesan la pantalla, Valentín escribió: “Feliz cumple @tyankelevich”, junto a tres corazones rojos.

La foto inédita de Romina Yan

El joven no solo saludó a su tío por su cumpleaños, sino que sacó a la luz una foto inédita y recordó a su madre de la mejor manera.

La carrera de Valentín Yankelevich

Con un talento actoral que corre por las venas de su familia, el segundo hijo de Romina Yan decidió dedicarse al automovilismo y no a la actuación.

Según contó en una respuesta que dio en su cuenta de Instagram, Valentín hizo comedia musical desde chico y pensó en algún momento en dedicarse a lo artístico, pero aclaró que nunca le gustó porque “siempre la pasé mal por la vergüenza y esas cosas. Nunca me llamó la atención actuar. Sí, me gusta estar detrás de cámara como productor. No seguí por ese camino tampoco”.

Valentín Yankelevich

Sin embargo, señaló que “lo que sí me gusta es cantar. Es lo único artístico que hago hoy en día”.

En sus respuestas rápidamente habló sobre su verdadera pasión, el automovilismo. “¿Siempre quisiste ser piloto?”, le consultó un seguidor, y el joven nieto de Cris Morena respondió que “desde chico me encantaba subirme a todo lo que tenía motor y manejarlo”. Y agregó que “hasta el tractorcito de cortar el pasto me encantaba”.

“Lo que pasa es que me tocó una familia muy artística y para el automovilismo hay que tener una familia fierrera. El recorrido fue un poco más largo y no arranqué de chico. Arranqué hace tres años, que es poco”, finalizó el joven Yankelevich.

Romina Yan con sus hijos pequeños y un Valentín Yankelevich ya adulto.

Con una carrera brillante por delante, Valentín Yankelevich sigue unido a su familia materna y recordando cada día el rol fundamental que cumplió su madre, Romina Yan, en su vida

