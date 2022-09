La reacción del ex de Tamara Falcó para recuperarla: Iñigo Onieva se pone las pilas

Iñigo Onieva se portó mal y lo sabe. Lo peor de todo es que su infidelidad a Tamara Falcó se hizo más que viral a tan sólo días de haberse comprometido. Y si bien, en un principio el diseñador de 33 años aseguraba a su prometida que se trataban de videos del 2019, lo cierto es que no pudo ocultar su mentira por mucho tiempo. ¿El desenlace? La ruptura, de la relación y de su ego; ya que tuvo que salir a pedir disculpas públicas a la hermana de Enrique Iglesias y a su familia con un comunicado oficial.

Eso sí, parece que el joven vive de ilusiones ya que no se ha dado por enterado que la relación está totalmente enterrada. Es que la marquesa fue tajante con su decisión de no mirar para atrás, aunque ahora dicen las malas lenguas que él tiene esperanzas de recuperar a quien según el es "la mujer de su vida".

Por su parte Tamara Falcó continúa "agradeciendo" el desenlace de esta historia ya que evitó pasar por el altar con un mentiroso, que le fue infiel incontables veces. Refugiada en Dios, ahora la socialité busca consuelo y paz lejos de su ex. Romper el compromiso no fue nada fácil pero dice que fue lo correcto.

La reacción de Iñigo Onieva y su plan para recuperar a Tamara Falcó

Según informa 'El Programa de Ana Rosa', el diseñador industrial no estuvo muy al pendiente de las declaraciones de su ahora ex prometida. Por ende no se enteró que la hija de Isabel Preysler no quiere saber más nada porque según ella no hay vuelta atrás. De hecho, dijo que estaba contenta porque la infidelidad había salido a la luz antes de casarse y de formar una familia, como era su deseo.



Según dijeron en el mismo programa, la reacción de Iñigo fue de total sorpresa, ya que no esperaba que la marquesa finalizara la relación de manera tan cortante. Él está dolido y asombrado, sin embargo no pierde las ilusiones de poder dejar este dolor de cabeza en el pasado y volver a darse una oportunidad.

Falcó y Onieva, comprometidos.

La periodista Leticia Requejo habló con Onieva y en privado le confesó que "todavía no tira la toalla y cree que podrá reconquistar a Tamara cuando las aguas se hayan calmado por completo".

Pese a sus infidelidades con otras mujeres, el empresario defiende que Tamara es la mujer de su vida y que, por tanto, está dispuesto a hacer todo lo posible para enmendar sus errores del pasado.



Iñigo Onieva junto a Tamara Falcó.

Quién es Tamara Falcó

"Socialité, influencer, empresaria, colaboradora de televisión y chef Le Cordon Bleu, casi toda la vida de Tamara Falcó está contada a través de las portadas de la revista ¡Hola!, pero, ¿quién es realmente la marquesa de Griñón? Para Tamara, los 40 vienen 'cargaditos de cambios' y seremos testigos de todos ellos", reza la sinopsis de 'Tamara Falcó: La marquesa'...pero, ¿quién es esta mujer?



Nacida en Madrid, es la tercera hija del aristócrata Carlos Falcó y la cuarta hija de la socialité Isabel Preysler. Viajó a los Estados Unidos para estudiar la carrera de Comunicación en el Lake Forest College. Años más tarde, comenzaría su carrera en el mundo de la moda: hizo​ prácticas en Zara y siguió formándose en moda en el Instituto Marangoni en Milán, Italia. Así mismo, tiene un Máster en Visual Merchandising.​

Tamara Falcó.

Con el paso del tiempo, Tamara supo ganarse reconocimiento masivo al participar de diferentes proyectos televisivos.

Ha llegando a contar con su propio Reality show, We love Tamara, que fue un éxito.​ En 2019 ganó la cuarta edición talent show culinario MasterChef Celebrity,​ y pocos meses después, en 2020, presentó el programa de cocina Cocina al punto con Peña y Tamara.​

Desde septiembre de 2020 participa como panelista en el El hormiguero junto a Pablo Motos, Juan del Val, Cristina Pardo y Nuria Roca. Asimismo, en enero de 2021 se incorpora como miembro del jurado al Talent show El desafío.