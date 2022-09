Tamara Falcó habló por primera vez después de romper su compromiso

Tamara Falcó habló por primera vez después del escándalo por la cancelación de su compromiso.

La marquesa de Griñón, media hermana de Enrique Iglesias, había anunciado su boda con Íñigo Onieva horas antes de que saliera a la luz un video de su pareja a los besos con otra mujer en un festival de Estados Unidos.

"‘El Íñigo con el que yo me he prometido no tiene nada que ver con ese Íñigo", dijo en diálogo con la prensa española.

"Es difícil de creer pero él se dedicaba a la noche, viajaba mucho y todo eso pero yo he creído que una relación tiene que darte una libertad. La base es la confianza. Si a él le gustaba hacer esas cosas, yo no tenía problema con ello pero con un limite. Nunca pensé que estuviera abusando de mi confianza. Decidí apostar por mi novio... ex novio hasta que vi que era verdad", agregó.

Tamara Falcó: quién es y que pasó con su compromiso

Tamara Falcó tiene 40 años y es la hija de Isabel Preysler y Carlos Falcó, marqués de Griñón.

Con más de 1.4 millones de seguidores en Instagram , la joven se convirtió en una socialité, conductora e influencer en España que logró tal popularidad que hasta tiene su propio documental en Netflix.

Tamara Falco e Íñigo Onieva.

Además, es diseñadora de ropa y es la directora creativa de la marca TFP by Tamara Falco. Una de sus grandes pasiones es la cocina, vocación que eligió para llevar adelante un nuevo restaurante que estará ubicado en El Rincón, el majestuoso castillo donde vivía su papá, el marqués de Griñón.

Tamara Falcó el día que anunció su compromiso en redes.

Horas antes de cancelar su compromiso, Tamara Falcó había recibido en su celular un video de su pareja Íñigo, a los besos con otra mujer en un Festival de Música en Nevada, Estados Unidos. Aunque aseguró que esas imágenes eran viejas, Onieva no tuvo otra que aceptar que se trataba de un encuentro que se realizó este año.