Coronavirus: Lady Gaga encabezará un show televisivo con Paul McCartney y Billie Eilish

Lady Gaga presentó este lunes el show televisivo One World: Together at Home que se transmitirá por grandes cadenas de televisión el próximo 18 de abril, y contará con la presencia de Billie Eilish y Paul McCartney.

El evento tiene como objetivo reconocer el trabajo de los especialistas de la salud que arriesgan su vida en la lucha contra el Coronavirus. La protagonista de A Star Was Born ideó este proyecto con el grupo activista Global Citizen, a instancias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que ya recaudaron 35 millones de dólares para ayudar con la crisis.

"El dinero beneficiará al Fondo de Respuesta Solidaria COVID-19 de la OMS, cuyo objetivo es recaudar los fondos antes de la transmisión para que los televidentes puedan "sentarse y disfrutar del programa que merecen", anunció la cantante.

El show, que será conducido por los comediantes Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon y Stephen Colbert, también contará con presentaciones de Alanis Morissette, Andrea Bocelli, Chris Martin, David Beckham, Elton John, John Legend, Keith Urban y Stevie Wonder.