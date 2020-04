El relato de Luis Mariano Ugarte, actor argentino varado en México

Luis Mariano Ugarte, protagonista de ficciones como Los ricos no piden permiso y Simona, contó su cruda realidad desde que se declaró estado de emergencia mundial por el coronavirus.

El actor decidió viajar a México en febrero y quedó varado en el DF cuando se dispusieron las medidas restrictivas y de repatriación. "Nunca imagine vivir esto, que caiga una pandemia y me encuentre, a pocos días de volver, con las fronteras cerradas y casi sin plata para comer. Pase de dos comidas por día a una sola. Estoy pasando por un momento de muchos nervios. Y veo un futuro incierto", contó en Teleshow.

Ugarte planeó su viaje de manera austera y no imaginó que esta situación podría generar. Además es asmático y, a pesar de que en México la cuarentena no es obligatoria, tiene miedo de salir. “Espero ansioso la ayuda del gobierno. Soy asmático y me pone nervioso contagiarme el COVID-19. Si me llega a tocar el virus no podré resistirlo debido que me cuesta bastante respirar. Estoy lleno de miedos, aunque trato de ser lo más positivo posible”, contó.

“No tendré techo dónde dormir ni qué comer. Ahora lo único que me queda es la comida de la alacena”, aseguró.