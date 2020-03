El drama de \"Madame de Rosa\", la influencer que dejó todo por ayudar y se infectó de Coronavirus

La influencer española Ángela Rozas, conocida como "Madame de Rosa", es protagonista de una fuerte historia. Gracias al brote de Coronavirus que se vive en España, la instagramer y modelo decidió dejar las redes sociales y volver a su antigua profesión: la enfermería.

La joven y empresaria contó la noticia mediante su cuenta oficial, donde también informó que su pequeño hijo también está infectado de COVID-19.

“Hola a todos. hago este vídeo porque acabo de salir del hospital y he dado positivo por Covid-19. Es decir, tengo coronavirus. Estoy bien, aunque con fiebre, me cuesta respirar y con dolor de cabeza”, reveló.

"Me siento psicológicamente un poco abatida porque no puedo evitar sentirme culpable, porque tengo la sensación de haber cometido alguna torpeza. Ya no podré ir a ayudar al hospital. Siento culpabilidad porque Romeo (su hijo) está con síntomas también. Siento que le he expuesto”,confesó.