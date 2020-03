VIDEO| La divertida pelea de Momo y Daniel Osvaldo con Jimena Barón de testigo

Jimena Barón se quedó con Morrison (Momo) en su casa y, mientras atraviesan la cuarentena, entretiene a su pequeño con diferentes actividades.

Pero el niño también mantiene comunicación con su papá, Daniel Osvaldo, con quien hizo una divertida video llamada que no terminó bien. Según contó el deportista en sus redes, el niño se enojó porque le ganó al "piedra, papel o tijera".

"Se enojó porque le gané al piedra, papel o tijera. Ahora no me habla", explicó el futbolista en una de las historias que subió a Instagram. Luego contó un pedacito del ida y vuelta con su hijo, dado que el video no tenía sonido: "Mamá, entrá vos, pero la cámara no, dice. Jajaja".

Luego, explicó: "Monito no me habla ahora. Está re enojado. Dice que le hice trampa porque le llegaba tarde la imagen y dice que yo sacaba la mano después. Está re enojado. Los audios no se escuchan. No sé por qué cuando grabás la pantalla, no se graba el audio. No es que lo subo sin audio. Sería genial que escuchen. ¡Se pegó una calentura! ¡Qué chabón calentón! No sé a quién sale, la verdad".