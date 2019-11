Melissa Benoist, de Supergirl, confesó que fue víctima de violencia de género

Melissa Benoist, protagonista de la existosa serie de HBO Supergirl, hizo un fuerte descargo en sus redes sociales y confesó que fue víctima de violencia de género.

"Era una persona magnánima, que no te daba la opción de no ser arrastrada por él. Podía ser encantador, gracioso, manipulador. Era más joven que yo, obviamente maduro”, disparó la joven en el video que subió a sus redes sociales. Sin dar nombres del agresor, los seguidores de la actriz concluyeron que se trataba de Blake Jenner, quien compartió la tira Glee y fue su pareja durante un año.

La rubia también contó que esta persona no le permitía mantener escenas con otros actores. "No quería que nunca me besara o que incluso tuviera escenas coquetas con hombres, lo cual fue muy difícil de evitar, así que comencé a rechazar audiciones, ofertas de trabajo, pruebas", dijo y aseguró que el primer incidente de violencia ocurrió cinco meses después cuando la pareja le arrojó un batido a la cara.

"Mantuvo el incidente en secreto por vergüenza, miedo a ser nuevamente abusada. Aprendí lo que se siente al ser inmovilizado y abofeteado repetidamente, golpeado tan fuerte que sentí que me cortaba el viento, arrastrada por mi cabello por el pavimento, golpeada con la cabeza, pellizcado hasta que mi piel se rompió, se estrelló contra la pared con tanta fuerza el panel de y eso se rompió, se atragantó ", disparó.