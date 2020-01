Bublé contó cuál es el tierno reclamo que le hacen sus hijos después de un show

Michael Bublé se animó a contar parte de su intimidad familiar y reveló el tierno pedido que le hacen sus hijos después de cada show.

"Cada vez que terminaba un show, me subía en el micro y mis hijos estaban devastados. Me decían: '¿Papi, por qué no me dejaste cantar? Estaba preparado para hacerlo, papi'", contó el esposo de Luisana Lopilato en una entrevista con la radio Smooth.

Estas declaraciones surgieron después de la decisión del músico de compartir con sus hijos algunas canciones sobre el escenario. Uno de los tantos momentos que se hicieron virales fue cuando subió a la pequeña Vida, su única niña, en el estadio Ziggo Dome de Ámsterdam.

Luego, fue Noah otro de los protagonistas de las redes sociales cuando circuló otro momento especial en uno de los recitales que mostraron cuando el niño saludaba a su papá desde abajo. El pequeño se acercó y le levantó las manos para que el músico pueda mirarlo.