Mike Tyson confesó que encontró a Brad Pitt con su ex mujer

Mike Tyson y Brad Pitt protagonizaron una divertida pero también peligrosa anécdota que esta semana se hizo viral. Mediante las redes sociales, se difundió la entrevista en la que el ex boxeador cuenta cómo descubrió al actor con su ex esposa.

El relato lo hizo Tyson en el programa de televisión The Real, en 2016, donde confesó que todo ocurrió en 1989 cuando con su ex, Robin Givens, ya se habían separado pero tenían algunos encuentros sexuales.

"Tenía que ir a la oficina de mi abogado, pero quise pasar por la casa de Robin para un ‘rapidito’. Qué puedo decir, yo era joven y la extrañaba”, dijo el ex púgil que aseguró que se encontró con Pitt en la puerta de su hogar y siguió: “Yo estaba en un coma emocional. Habían tomado mi corazón y lo aplastaron, todo eso me dejó completamente abrumado. No tenía energías para pelear ni nada”.

Luego, aseguró que el ex de Angelina Jolie le pidió que no le pegara. "Brad debió haber estado ebrio o algo, pero me imploraba que no le pegara y me decía que solo estaban repasando un libreto”, confesó.

Tras esta polémica versión, Givens desmintió el hecho en una entrevista en 2018. “No, eso jamás pasó. Y tampoco es cierto que la relación no funcionara por culpa de Tyson”, dijo la actriz que también denunció al ex deportista por maltrato.