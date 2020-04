El mal momento de Paz Cornú por la situación económica

Paz Cornú es una de las tantas diseñadoras que vive de cerca la crisis por el avance de coronavirus. La industria textil es una de las más afectadas desde que se decretó el aislamiento obligatorio y la diseñadora expresó su malestar por esta situación.

"Tengo negocio al público, y más que todo hago fabricación al por mayor. Un mes antes de la cuarentena ya no vendía nada, no entraba gente a los locales. No se movía. De un día para el otro me encontré con puros gastos y sin que entre plata ", contó en diálogo con Chiche Gelblung para su programa de Crónica TV.

"Estoy súper angustiada, no duermo desde hace varios días. Tengo que elegir entre la empresa y la gente. Es muy feo porque mi gente es lo más importante que tengo, pero no sé cómo hacer. No me entra plata", disparó.

La amiga de Karina Jelinek admitió, entre lágrimas, que la vía espiritual es la única que la sostiene. "No quiero fallarle a la gente pero no sé cómo hacer. Lo único que quiero es poder pagar los sueldos ", cerró.