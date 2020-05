Murió exconcursante del Miss Nueva Zelanda Universe

Una nueva e inesperada muerte sacude al mundo del espectáculo al conocerse el deceso de Amber-Lee Friis, una joven modelo que fue una de las concursantes y finalistas del Nueva Zelanda Miss Universe 2018, y que falleció de forma repentina a sus 23 años.

“Con inmensa tristeza reconocemos el repentino fallecimiento de la hermosa y talentosa Amber-Lee Friis. Amber-Lee fue uno de nuestros modelos originales para The Talent Tree y finalista en 2018 Miss Universe NZ (Miss World New Zealand)”, publicaron en la página oficial de Facebook de The Talent Tree, donde informaron la muerte de Amber.

Friis fue sin dudas una candidata que se destacó del resto por su look poco convencional para los concursos de belleza, ya que tenía tatuada gran parte de su brazo y tenía perforaciones en las orejas, de esas que se conocen como "túneles".