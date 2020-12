Murió Armando Manzanero: su relación con Luis Miguel y los motivos de su distanciamiento

En el día de hoy, trascendió la triste noticia de la muerte de Armando Manzanero a sus 85 años tras batallar contra el coronavirus. Por lo que es imposible no asociar su buen nombre con uno de los artistas que más impulsó, Luis Miguel, con quien tuvo una relación de amor odio.



En 1991, el álbum Romance los unió en el éxito. A Luis Miguel lo terminó de consagrar como estrella internacional y a Armando Manzanero le significó hacerse conocido entre las nuevas generaciones. Gracias a este trabajo, lograron vender 7 millones de discos alrededor del mundo y fueron multipremiados.







A principios de los '90, en un momento de encrucijada para su carrera, Luis Miguel le propuso a Armando Manzanero que produjera su disco y si bien grabar un álbum de boleros era un riesgo, el Rey Sol se arriesgó. El resultado estuvo a la vista y fue un éxito rotundo. El autor de clásicos como Somos novios, La media vuelta, No sé tú, Pero te extraño, entre muchos otros, hizo que con sus creaciones Luis Miguel se convirtiera en el primer latinoamericano en recibir un disco de oro en los Estados Unidos por un disco en español.



El disco Romance tiene doce temas, compuestos entre 1944 y 1996, entre ellos varios boleros inoxidables. El álbum recibió una nominación al Grammy por Mejor Álbum Pop Latino y cruzó a públicos de todo el mundo, de distintas generaciones.



La pelea entre Armando Manzanero y Luis Miguel

Tres años después del lanzamiento de Romance, Armando Manzanero y Luis Miguel fueron por más con su "Segundo Romance", un disco que estaría en la misma línea. Luego, en 1997, llegó Romances, siempre con los boleros y con la producción y arreglos de Manzanero.



No fue hasta 2001, que Manzanero volvió a colaborar en el disco Mis Romances. Por entonces ya había roces entre el compositor y Luis Miguel. "Es más fácil pasar un elefante por el ojal de una aguja que provocar que Luis Miguel haga algo por el prójimo", había hecho público Armando Manzanero.



Al parecer, al compositor le molestaron algunas actitudes del cantante, ya consagrado como estrella total y con un estilo de vida de auténtico divo.





Por otro lado, los problemas personales de Luismi terminaron por cansar a Armando Manzanero, que sintió que el cantante se volvió muy soberbio y desagradecido.



Sin embargo, Armando Manzanero hace dos años intentó poner paños fríos y no fomentar más el conflicto entre ambos. "Luis Miguel y yo siempre hemos tenido una conexión. Estoy muy agradecido por todas las canciones que me grabó", dijo y agregó: "Es el mejor de todos los intérpretes. Cada que lo escucho cantar, cada día me fascina más".



Por otra parte, Armando Manzanero también salió a desmentir, luego del estreno, lo que aparece en Luis Miguel. La serie, donde quien interpreta su personaje dice que los jóvenes no iban a querer escuchar boleros: "Jamás dije eso. Esas son unas pendejadas que ponen en las series, no sé si es para vender más o para lo que sea", aseguró.



"Luis Miguel es un ícono de la canción mexicana, ícono que tenemos los latinoamericanos y que todo el mundo tiene mucho interés en tenerlo", cerró Armando Manzanero al respecto.

Por su parte, Luis Miguel optó por no hablar de su relación con el compositor mexicano.