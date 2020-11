La ex de Luis Miguel, Aracely Arámbula, iniciaría una demanda por alimentos contra el Rey Sol

La actriz Aracely Arámbula, ex de Luis Miguel y madre de sus 2 hijos más pequeños, Daniel y Miguel, se reunió con su abogado y fuentes cercanas a la actriz, aseguran que el motivo fue iniciar una demanda contra el cantante por alimento para sus hijos.

Luis Miguel tiene además una hija, Michelle, fruto de su relación con Stephanie Salas. La niña hoy tiene 16 años y el vínculo que tiene con su padre es prácticamente nulo.

Sólo hubo un fugaz acercamiento cuando El Rey Sol estaba en pareja con Arámbula y ella incidió para revincular al cantante con su hija mayor. El resultado fue muy pobre, dado que si bien compartieron algunos momentos, esto no prosiguió y aún hoy la adolescente ni siquiera lleva el apellido de su progenitor.

Lo mismo ocurre con los hijos que tuvo con Aracely Arámbula dado que su presencia como padre es absolutamente nula en todo sentido: No sólo que no tiene vínculo afectivo con sus hijos sino que además no les pasa la manutención que les corresponde por alimentos.

A pesar de que la fortuna de Luis Miguel asciende a más de 180 millones de dólares, no destina nada para ninguno de sus 3 hijos y por eso ahora Arámbula le iniciaría acciones legales para regular esta situación.

El letrado de Aracely, Guillermo Pons, dio una entrevista al programa "De primera mano" y ahí dijo que está teniendo conversaciones con la actriz, para asesorarla legalmente, aunque no dijo si el tema en cuestión es la cuota alimentaria de los hijos.

¡Un dolor de cabeza para Luis Miguel!