Murió Little Richard, pionero del rock and roll

Little Richard, una de las mayores leyendas del rock and roll clásico, murió a los 87 años de edad. Danny Penniman, hijo del artista, confirmó la trágica noticia a la revista Rolling Stone. Por el momento se desconocen las causas del fallecimiento.

Junto a figuras como Jerry Lee Lewis o Roy Orbison, Richard Wayne Penniman se estableció como uno de los iconos del rock and roll de los cincuenta y los sesenta. Singles tan reconocibles como ‘Tutti Frutti’, ‘Long Tall Sally’, ‘Lucille’ o ‘Good Golly Miss Molly’ cimentaron una carrera que, lejos de alcanzar grandes hitos comerciales, forjó una imagen de culto para uno de los músicos más influyentes de su época.

«No quería nada más. Creo que soy más de Little Richard que de Jerry Lewis. Jerry Lewis poseía mucha técnica, pero Little Richard era un pianista más directo«. Transeúnte en sellos como Okeh, Modern Records o Mercury Records, Little Richard editó entre los 50 y el año 2000 más de veinte discos, entre los que identificábamos referencias como «Pray Along With Little Richard» (1960), «The Rill Thing» (1970), «The King Of Rock And Roll» (1971) o «Little Richard Meets Masayoshi Takanaka» (1992), uno de sus últimos LPs. Dicho trabajo, editado en clave colaborativa junto al guitarrista nipón, reversionaba algunos de los clásicos del pianista de Macon.

En los últimos años, Wayne Penniman residió en Los Ángeles, llegando a subirse al escenario puntualmente para volver a tocar su estimado instrumento. Pese a todo, una operación en la cadera en 2009 lo dejó físicamente mermado. "Siento si no puedo hacerlo como se supone que debería" – dijo en un show hilado en 2012. Por clase, por estilo y por talante, fue un auténtico genio.