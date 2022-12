Murió Stephen Greif, actor de The Crown, a los 78 años

El actor británico Stephen Greif murió a los 78 años. El intérprete había sido parte de grandes producciones, entre ellas la exitosa serie de Netflix, "The Crown".

"Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestro maravilloso cliente Stephen Greif. Su extensa carrera incluyó numerosos papeles en la pantalla y en el escenario, incluyendo el Teatro nacional, RSC y en el West End", publicó su agencia.

"Lo vamos a extrañar mucho. Nuestros pensamientos están con su familia y amigos", agregaron.

Greif también formó parte de Blake's 7, Coronation Street y EastEnders. Incluso tuvo sus apariciones en The Witcher y Doctor Who, aunque ganó mucho más éxito al interpretar al presidente del parlamento británico Sir Bernand Weatheril en la cuarta temporada de The Crown en 2020.

Críticas a "The Crown" por la representación gráfica de la muerte de Lady Di

Hace unos meses Netflix estrenó la quinta temporada de The Crown, una serie que busca contar cómo fue la vida de la reina Isabell II desde el momento que asumió y cómo afectó a los demás integrantes de la Familia Real Británica, desde su hermana hasta sus hijos.

En paralelo, los directores de The Crown ya comenzaron la grabación de la sexta temporada, donde observaremos el fatídico accidente que se cobró la vida de Lady Di. Estas escenas se están filmando en España, varios usuarios publicaron en TikTok el detrás de escena en las calles españolas. Pero las críticas llegaron luego de que se filtrara cómo será representada su muerte.

Algunos integrantes del cast de The Crown revelaron que no estaban de acuerdo en la manera que los directivos quieren graficar el accidente. Según actores, de quienes no se revelaron nombres, algunos compañeros estaban incómodos por el exceso innecesario de sangre en las escenas que transcurren en el puente del accidente y el hospital.