Críticas a "The Crown" por la representación gráfica de la muerte de Lady Di

Hace unos meses Netflix estrenó la quinta temporada de The Crown, una serie que busca contar cómo fue la vida de la reina Isabell II desde el momento que asumió y cómo afectó a los demás integrantes de la Familia Real Británica, desde su hermana hasta sus hijos.

En paralelo, los directores de The Crown ya comenzaron la grabación de la sexta temporada, donde observaremos el fatídico accidente que se cobró la vida de Lady Di. Estas escenas se están filmando en España, varios usuarios publicaron en TikTok el detrás de escena en las calles españolas. Pero las críticas llegaron luego de que se filtrara cómo será representada su muerte.

La serie replicó la escena del "vestido de la venganza"

Algunos integrantes del cast de The Crown revelaron que no estaban de acuerdo en la manera que los directivos quieren graficar el accidente. Según actores, de quienes no se revelaron nombres, algunos compañeros estaban incómodos por el exceso innecesario de sangre en las escenas que transcurren en el puente del accidente y el hospital.

Escena de la 4ta temporada durante el casamiento de Lady Di y Carlos

Asimismo, parece que los directores quieren mostrar una escena donde el féretro de Lady Di se encuentre abierto y ella a la vista, hecho que jamás sucedió en realidad. Parte del elenco afirmó que los diálogos son insensibles y que ni Harry de Sussex, ni el William príncipe de Gales deberían ver la escena. Mucho menos el pueblo británico.

Qué vemos en la quinta temporada

La 5ta temporada gira en torno al matrimonio fallido del, ahora, rey Carlos III y Lady Di, luego de que el romance clandestino entre Carlos y Camilla Parker salga a la luz. Entre los más de 20 capítulos, los televidentes conocieron un poco más sobre el sufrimiento que Diana de Gales tuvo que enfrentar, primero por un amor no correspondido, y segundo por un divorcio que estaba mal visto.

Dominic West y Esmerald Fennel interpretando a Carlos y Camilla

Si bien la sexta temporada está en camino y cumpliéndose en tiempo y forma, se desconoce la fecha de estreno. Estimamos que será a mediados del 2023, como el estreno de este año.