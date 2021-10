Nico Furtado y Ester Expósito se mostraron juntos en un evento en España

Nico Furtado se convirtió en uno de los actores de reparto en la historia entre la China Suárez, Wanda Nara y Mauro Icardi.

El protagonista de El marginal fue señalado como el tercero en discordia entre la actriz y Benjamín Vicuña, además de que fue vinculado sentimentalmente a la diosa.

Pero el amorío entre ellos duró poco y, a pesar de que mantiene un perfil bajo, Nico Furtado fue vinculado a Ester Expósito, la estrella de Netflix en España. Primero, el actor compartió una foto de ella por las calles de Madrid y, ahora, acompañó a la diosa a la celebración de los 75 años de la revista Elle en Sevilla.

Según descubrió Chusmeteando, los actores compartieron el evento y estuvieron juntos aunque no está confirmado que son pareja.

Nico Furtado y Ester Expósito se mostraron juntos en España. Foto: Chusmeteando.

Por qué terminó la relación de la China Suárez con Nico Furtado

Nico Furtado fue el galán señalado como el verdadero romance de la China Suárez cuando trascendieron los mensajes que se envió con Mauro Icardi.

Sin embargo, el affaire duró poco y Ángel de Brito reveló los detalles de la corta relación. "Furtado salió corriendo porque parece que la China estaba intensa con el tema Benjamín", contó el conductor de LAM.

Según el periodista, la China Suárez estaba en medio de un acuerdo con su ex pareja y Nico Furtado decidió alejarse para no estar metido en el medio. "Nico Furtado dijo que fueron dos salidas nada más, que la historia con la China no subió de nivel porque ella estaba súper enojada con Benjamín y él no estaba para bancar una cabeza ajena", disparó De Brito.