Ángel de Brito dio detalles de la relación de la China Suárez y Nico Furtado

La historia de la China Suárez y Nico Furtado fue uno de los tantos capítulos que surgieron cuando estalló el "wandagate".

La relación entre ambos actores había empezado cuando la actriz de 29 años apenas se separó de Benjamín Vicuña y fue Ángel de Brito quien dio más detalles de este breve romance.

"Furtado salió corriendo porque parece que la China estaba intensa con el tema Benjamín", contó el conductor de LAM.

Nico Furtado fue señalado como el nuevo romance de la China Suárez.

Según el periodista, la China Suárez estaba en medio de un acuerdo con su ex pareja y Nico Furtado decidió alejarse para no estar metido en el medio. "Nico Furtado dijo que fueron dos salidas nada más, que la historia con la China no subió de nivel porque ella estaba súper enojada con Benjamín y él no estaba para bancar una cabeza ajena", disparó De Brito.

La verdad detrás de la separación entre la China Suárez y Benjamín Vicuña

En medio de este relato, Ángel de Brito también aseguró que Benjamín Vicuña fue quien se resistió a la separación con la China Suárez.

"Benjamín no la quería soltar a la China y se enojó por algo de una casa. Él no quería pagar las mejoras de una casa que salían (mucho) dinero. Él le decía que le pagaba todo, pero que ella se vaya para España", agregó el periodista.

La foto de la China Suárez y Nico Furtado en Madrid.

Luego, Pía Shaw aportó más detalles sobre el papel de Nico Furtado en esta historia. "Cuando pasó lo de Icardi, la China le dijo a Benjamín que era mentira lo de Mauro porque con quien estaba saliendo era con Furtado. Y le contó toda esta situación. Obvio, después de toda esta situación Furtado salió corriendo".

