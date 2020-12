Pierre Cardin y Jeanne Moreau, una maravillosa historia de amor

La triste noticia del fallecimiento de Pierre Cardin azotaba al mundo hace algunos días. El diseñador de 98 años que había logrado vestir a los Beatles de negro, entre tantos otros hitos que atesoró en el mundo de la moda. En tanto a su vida privada, encarnó una de las historias más maravillosas de amor y que tuvo todos los condimentos necesarios.



Corrían los años 60' cuando Pierre Cardin quedó eclipsado por la actriz, Jeanne Moreau. Un flechazo instantáneo que le valió las críticas y el poco entendimiento de la sociedad de aquel entonces, ya que era sabido que hasta ese momento él sólo había tenido relaciones con hombres.



De hecho en alguna oportunidad para silenciar las críticas que incluso siguieron años más tarde, Pierre Cardin habló con lujo de detalles sobre su intimidad con Jeanne Moreau: "ella no se habría conformado con un títere" aseguró y sostuvo que era un "hombre normalmente constituido". "¡Sexualmente lo pasamos muy bien!", subrayó para aplacar cualquier tipo de dudas.





"Nos elegimos mutuamente, me gustó desde el principio", decía Pierre Cardin sobre el amor con Jeanne Moreau que comenzó por cuestiones estrictamente profesionales. Para ese entonces, el diseñador mantenía un estrecho vínculo con su colaborador, André Oliver, que falleció el 22 de abril de 1993 a los 61 años. Sin embargo, la aparición de la joven Moreau en su vida significó un antes y un después.



"Me acuerdo de Jeanne al llegar a mi 'maison' porque necesitaba ropa para una película. Recuerdo un amor a primera vista y una relación apasionada que duró cuatro años, luego una ruptura que nos separó algún tiempo y después una amistad inquebrantable que mantenemos en la actualidad", explicó Pierre Cardin en una entrevista conjunta con Jeanne.

Además, se refirió a su vida amorosa previa a enamorarse perdidamente de esta mujer: "Yo era homosexual, no había tenido relaciones físicas con mujeres. Jeanne me trastornó. Ella correspondía a mi naturaleza profunda, a mi infinita discreción (...). Si no hubiéramos tenido relaciones físicas, esta relación no habría existido. Esta atracción física la sentí desde que la conocí".





Jeanne apostó fuerte por una relación en la que su entorno no creía, pero ella ignoró el qué dirán: "Cuando lo conocí, inmediatamente me dijeron: '¡Es homosexual, no lograrás nada!'. Les respondí: '¡No me importa! ¡Lo amo tal como es y tal como es, me gusta!'. Pierre Cardin es uno de los regalos que me ha dado la vida. Lo quería y fui a buscarlo".

Sin embargo, no todo pudo ser como lo soñaban. Pese a que Jeanne Moreau y Pierre Cardin querían ser padres, esto no pudo ser: "Hubiéramos podido. Teníamos lo que hacía falta e hicimos lo que se necesitaba. Lo queríamos, pero Jeanne tenía pequeños problemas de salud que no ayudaron. Sé que me habría sentido muy muy orgulloso de tener un hijo contigo. No habría sido feo. No habría sido tonto", le decía el diseñador a la actriz con enorme sentido del humor.

Para Pierre Cardin, la muerte de su compañera hace ya tres años y medio fue un golpe durísimo. Y ahora con el fallecimiento de ambos, su historia de amor pasó a la historia para inspirar a las generaciones venideras. No quedan dudas de que, a pesar de las críticas y el qué dirán, el amor siempre es más fuerte.