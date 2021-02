Preocupa la salud de Sara Carbonero: fue operada de urgencia

La periodista española Sara Carbonero fue operada de urgencia este miércoles tras cinco días de internación en la Clínica Universidad de Navarra de Madrid.

La esposa del ex deportista Iker Casillas había sido diagnosticada con cáncer de ovarios en 2019, tiempo después de que el futbolista habría sufrido un infarto. A pesar del panorama, la conductora logró recuperarse con éxito y aún no se confirmó si esta intervención se debe a una recaída en la enfermedad.

A pesar de que Casillas no quiso dar declaraciones, fuentes cercanas a la pareja aseguraron que no se separó de ella en ningún momento y que Carbonero se recupera de manera favorable por lo que se estima que la periodista volverá a las actividades la semana entrante.

Sara Carbonero e Iker Casillas: la historia de amor que enfrentó adversidades

A punto de cumplir cinco años de matrimonio, Sara Carbonero e Iker Casillas enfrentan desde 2019 un duro momento personal. Primero fue Iker, quien sufrió un infarto cuando entrenaba con su equipo en Oporto y días más tarde era Carbonero quien pasaba por el quirófano al detectársele un cáncer de ovario.

“Cuando aún no nos habíamos recuperado de un susto, la vida nos ha vuelto a sorprender. Esta vez me ha tocado a mí, esa dichosa palabra de 6 letras que todavía me cuesta escribir. Hace unos días en una revisión, los médicos me vieron un tumor maligno de ovario y ya he sido operada”, dijo Sara en sus redes sociales en ese momento.