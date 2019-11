Un reconocido rapero confirmó que lleva a su hija al médico para comprobar si sigue virgen

Clifford Joseph Harris Jr., reconocido como T.I, confesó en una reciente entrevista una controvertida práctica que lleva adelante con su hija de 18 años.

En el programa Ladies Like Us (señoritas como nosotras), el rapero aseguró que lleva a , Deyjah Harris al médico cada año para comprobar si sigue manteniendo su virginidad. “No solo he tenido ya la conversación con ella, tenemos viajes anuales con el ginecólogo para chequear su himen. Sí, yo voy con ella”, dijo el músico sobre cómo empezó a hablar de sexo con sus hijos.

Luego, aseguró que hizo firmar a su hija un consentimiento con el médico en el que permite el acceso a su padre de la información que se desprenden de cada consulta al ginecólogo. “Puedo decir que, desde su cumpleaños número 18, su himen sigue intacto”, disparó mientras en Twitter los comentarios en contra de esta "práctica" estallaba.

T.I se excusó diciendo que esta tarea es para cuidar a su niña de los hombres ya que, según su visión, a ellos "no le gustan las vírgenes". “(Las ‘vírgenes’) Ellas no son divertidas. ¿Quién quiere a una virgen?”, expresó.