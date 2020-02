El pícaro comentario de Ricardo Montaner a la foto de Stefi Roitman con su hijo

Stefi Roitman y Ricky Montaner se animaron a confirmar su relación con románticos post por el Día de San Valentín.

Después de meses de ocultarse, los tortolitos decidieron llevar su romance al mundo 2.0 y compartieron románticas fotos que generaron una fuerte repercusión entre sus seguidores.

Pero, entre la serie de comentarios de sus fans, uno se destaca por sobre cualquier otro. El flamante suegro de la actriz, Ricardo Montaner, dio su visto bueno con un pícaro comentario. "Se tenía que decir y se dijo" escribió en el post de redes sociales.

Días atrás, Roitman habló de su romance con Ricky. "Estoy muy feliz. Es una persona que en este tiempo nos hemos acompañado mucho. Lo admiro y me encanta verlo como trabaja, cómo es con su familia. Me gusta como estamos creando nuestro vínculo. No lo buscamos pero así es la vida. Cuando lo conocí no esperaba estar viviendo momentos tan importante con él”, confesó.