Todas las fotos de la romántica boda de Evaluna, la hija menor de Ricardo Montaner

Cuando Evaluna Montaner (22) tenía tres años, su papá le compuso una canción. Una década después, la joven criada en un hogar musical no solo tenía la certeza de su inclinación artística. También sabía que se casaría joven y que “Si Tuviera que Elegir”, aquella melodía cargada de simbolismos, no podía faltar cuando Ricardo Montaner (62) inaugurara el vals en su boda soñada. “Traté de controlarme y de mantener la compostura. Vas a ser feliz...”, le susurró el cantautor a su pequeña mientras la llevaba del brazo camino al altar, el sábado 8 de febrero, para consumar su matrimonio con el músico Camilo Echeverry (25). Casi cinco años de relación y una propuesta de casamiento sorpresa proyectada en una sala de cine, a mediados de 2018, desembarcaron en una boda de cuentos. Sueño que se materializó en los predios de la finca Montaner en Homestead, Florida, cuando el reloj marcó las 4.20pm. Fue entonces, con el arribo de la novia —ubicada en la parte trasera de una camioneta en la que también iba su padre— que la emotividad cobró protagonismo.

De la mano de Ricardo, la novia se acercó a la imponente capilla cubierta de flores y con la marcha nupcial en su versión instrumental fue testigo, junto a los 400 invitados, de la emoción de su pareja. “El matrimonio es cuestión de ustedes tres. Ustedes dos y Dios. Sin Dios no funciona el matrimonio”, invocó el pastor Rich Wilkerson Jr, Ministro de Vous Church, iglesia a la cual asiste la familia Montaner. Fue una ceremonia bilingüe y oficiada también el ministro argentino Ezequiel Fattore y Jorge Arango. Otro momento conmovedor fue la lectura de los votos, escritos por la pareja como juramento ante Dios, cuando el autor de “Tutu” nuevamente quebró en llanto. “Ella me alegra la vida, cada momento es un momento de intensidad y de seguridad de que estamos el uno para el otro y que somos el uno para el otro. Ellos (Ricardo y Marlene) me han acogido como su hijo y es una bendición de Dios”, le contó a CARAS a horas de haber dado el “sí” mientras Eva, que con su mamá Marlene Rodríguez Miranda estuvo en cada detalle de la organización, agregó: “Toda la ceremonia la diseñamos nosotras dos. Desde la decisión de tener a tres ministros, que aparte son nuestros amigos, hasta cada canción que se escuchó. Queríamos compartir este momento tan especial primero con Dios, con nuestras familias y nuestros amigos”.

Con dos outfits bien diferentes, uno para la ceremonia religiosa y otro para la posterior fiesta, la protagonista de “Club 57” deslumbró en un diseño de Hayley Paige estilo princesa. Aunque para el segundo cambio apostó por un osado vestido corto con exuberantes pompones, el modelo principal fue una pieza compuesta por un corsage con escote en V profundo y picos de encaje, que se unió a una falda estilo pañuelo de organza. Como era de esperarse, la fiesta que duró hasta pasada la medianoche reunió a importantes figuras de renombre musical. Entre ellos José Luis Rodríguez El Puma y su esposa Carolina, los hermanos Manuel y Julián Turizo, Jesse (del famoso dúo mexicano Jesse y Joy), los compañeros de Evaluna de la popular serie de Nickelodeon y los ejecutivos de Sony Music.

Sin dudas la cuota festiva la contagiaron sus hermanos Mau y Ricky, que asistió con su novia Stefanía Roitman, al encender la pista luego de sumarse al show de Manuel Turizo al ritmo del hit “Desconocidos”. Momentos después lo hizo Camilo, quien entonó su hit “Tutu” mientras cientos de celulares registraban ese instante. En manos de “Mena Catering”, el menú internacional con toques tropicales y venezolanos fue elogiado de igual modo que el tradicional pastel de boda de zanahorias con glaseado de queso crema, que fue una atención de Manuela, hermana de Echeverry. Continuando el legado familiar de los Montaner, de renovar los votos cada cinco años como lo hacen sus padres en distintas parte del mundo, la recién casada redobló la apuesta: “Renovaremos los votos cada día, de manera espontánea, ocurrente y amorosa”.

