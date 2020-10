La muerte que golpea a Ricky Martin y su emotivo mensaje

View this post on Instagram

What an amazing way to wake up. Considering the madness we are all living at the moment with this pandemic, it’s confirmed, MUSIC HEALS. Muchas gracias a la academia por estas nominaciones. Seguiremos trabajando mucho para mantener la música viva!A todos los músicos, ingenieros, compositores, y productores que trabajaron en PAUSA, gracias, gracias,gracias #PausaPlay. ¡Esto sigue!