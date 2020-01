Shakira contó el particular motivo por el que no se casa con Gerard Piqué

Shakira y Gerard Piqué lograron formar una gran familia. A pesar de los rumores de crisis, la pareja salió ilesa de las turbulencias y se muestran mejor que nunca junto a sus pequeños Sasha y Milo.

Pero la cantante aseguró que no necesita de la formalidad para darle más valor a la relación. "No quiero que él me vea como la esposa. Prefiero que me vea como su novia, su amante. Un poco como la fruta prohibida", explicó la cantante en una entrevista que dieron en conjunto en el programa estadounidense 60 Minutes.

"Quiero que piense que todo es posible dependiendo del comportamiento", aseguró ante la presencia de su pareja quien la miraba cariñosamente.

En 2018 la pareja enfrentó rumores de crisis. Según circuló en la prensa internacional, Shakira habría descubierto que Piqué se habría enviado mensajes con su exnovia, Nuria Tomás. El deportista terminó su relación con Nuria en medio de un escándalo ya que tras conocer a Shakira, el flechazo fue instantáneo. Tanto, que no dudó en iniciar un romance con ella y ponerle punto final a su noviazgo de casi un año con la hija del empresario jamonero, Enrique Tomás.