Mientras algunos deseaban que fuera para siempre, el final de This is Us, la serie más vista de los últimos tiempos, llegó para despedirse.

La sexta y última temporada (que se estrenó el 6 de enero por Star+) basada en la historia de la familia Pearson, con elenco de lujo encabezado por Mandy Moore (37) y Milo Ventimiglia (44), promete todavía más emoción.

This Is Us: Justin Hartley presentó a su nueva esposa en el evento de despedida de la serie. Foto.Guacamouly.com

Con nuevos giros dramáticos y sorpresas, pero continuando a rajatabla el curso de una historia que conquistó por su sensibilidad. Entre los personajes favoritos del clan Pearson se destaca Kevin, uno de los famosos trillizos interpretado por Justin Hartley (44), quien presentó a su tercera esposa en las imágenes que compartió el sitio guacamouly.com

This Is Us: Justin Hartley presentó a su nueva esposa en el evento de despedida de la serie. Foto.Guacamouly.com

Si bien poco se conoce de su vida, el actor carga con dos divorcios, una hija de 17 años (fruto del primero) y hoy vuelve a apostar al amor con la actriz Sofía Pernas (32), a quien conoció cuando ambos filmaba la telenovela “The Young and the Restless”, en 2015. Con ella dio el sí en secreto el año pasado y, enamorado como el primer día, confiesa no recordar cómo era la vida antes de conocerla.

Quién es Justin Harley, el galán de This Is Us

Justin Hartley uno de los personajes que logró cautivar a sus apasionados seguidores. El galán interpreta a Kevin uno de los trillizos que protagoniza la tira, quien encarna a un actor de Hollywood con problemas con la bebida.

Hartley tiene 43 años y también protagonizó Smallville, Revenge y The Young and the Restless, papel que le valió una nominación al Emmy al igual que con This Is Us que fue candidato en los Critics Choice Television Awards por Mejor Actor Secundario de una serie dramática.

Justin Harley, el galán de This Is Us

"Kevin" se casó con Lindsay Korman en 2004 y tuvieron una niña. Sin embargo, en 2012 la actriz de Passions, solicitó el divorcio. Luego, el galán se volvió a casar en 2017 con la actriz Chirshell Stause, de la que se divorció a finales de 2019.