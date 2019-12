Zac Efrón estuvo al borde de la muerte

Tras estar al borde de la muerte, por contraer una rara enfermedad producto de una peligrosa bacteria, Zac Efron rompió el silencio sobre su estado de salud.

"Muy agradecido a todos. Me enfermé en Papúa Nueva Guinea pero me recuperé rápidamente y terminé unas increíbles tres semanas en el lugar. Estoy en casa para pasar las vacaciones con mis amigos y mi familia", escribió Efrón en su cuenta de Twitter.

Recodemos que el actor estaba de viaje filmando un documental cuando contrajo fiebre de tifoidea. Según The Sunday Telegraph, dicha enfermedad provoca el ingreso al organismo de una bacteria -Salmonella typhi- que puede causar la muerte.

Zac de 32 años fue trasladado de urgencia a Australia en donde estuvo en observación durante varios días hasta que fue dado de alta. "Gracias por todo el amor y la preocupación ¡Nos vemos en el 2020!", cerró el artista para llevarle tranquilidad a sus seguidores.

Very thankful to everyone who has reached out.

I did get sick in Papua New Guinea but I bounced back quick and finished an amazing 3 weeks in P.N.G.

I’m home for the holidays with my friends and family. Thanks for all the love and concern, see you in 2020! pic.twitter.com/SEcopCmqAB