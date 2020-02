CARAS MODA desembarcó por primera vez en Paraguay

Como todo emprendimiento en etapa de consolidación y expansión, a los desfiles de CARAS Moda les llegó el momento de cruzar las fronteras y trasladar su impronta a otros destinos fuera del país. Y fue la capital de Paraguay, la bella e histórica Asunción, la primer ciudad en la que CARAS Moda desembarcó con una puesta en escena que movilizó a todos los involucrados con el mundo de la moda local. Fue en el céntrico Hotel Sheraton, el domingo 23 de octubre, cuando los más calificados diseñadores locales y el argentino Benito Fernández, invitado espcialmente por la Revista CARAS Argentina, llenaron los ojos de un público ávido por contemplar las últimas tendencias en materia fashion. Unas setenta modelos, tanto locales como de distintas agencias de Formosa, Chaco y Corrientes, le dieron belleza y sensualidad a una movida que comenzó el día anterior cuando todos los protagonistas se instalaron en la capital paraguaya. Quienes llegaron desde la Argentina lo hicieron en los confortables Embraer de Parannair, la línea aérea que une Asunción con Ezeiza mediante dos vuelos diarios. Todos fueron recogidos en el aeropuerto Silvio Petirossi con las modernísimas camionetas Audi Q8, el vehículo oficial del evento, y de allí trasladados al hotel Sheraton, cuyo gerenta general, Raquel Gavagnin, destacó al hotel como un anfitrión de excelencia de los eventos más relevantes. Quienes quisieron recorrer la ciudad ese sábado fueron llevados a conocer los principales puntos turísticos, en tanto que varias modelos prefirieron recurrir a los estilistas y maquilladores de los salones Bucci para lookearse. El moño de ese sábado se lo pusieron Nicole Neumann (39) y Alejandra Maglietti (34) festejando sus cumpleaños en la noche asunceña.

Mientras en la vecina Argentina se votaba nuevo Presidente, en Asunción el domingo 23 agobiaba el calor como suele hacerlo en la primavera y el verano. Pasadas las 18:00, las clientas de Carmen Steffens fueron convocadas por la representante de la marca en Brasil, Argentina y Paraguay, Carolina Martin, para ser parte de un desfile cerrado que comenzó con la exclusiva presentacíon de Lez a Lez. La marca brasileña de Santa Catarina se inspira en las mágicas playas de Jureré y su colección de verano, Byron Bay, refleja una esencia libre sobre texturas naturales. La función especial culminó con la colección Primavera-Verano de Carmen Steffens, un canto a la fauna y la flora que despierta el deseo de vestirse bien. Con sus colores inconfundibles y formas encantadoras, la línea Arará invita a un vuelo exclusivo por las tendencias más cálidas de la estación. Su rojo vivo se destaca en los bodies y muestra toda su belleza en las camisas o vestidos largos, que son la cara del verano. En los pies, calcetines estampados dan un toque de vivacidad a las sandalias y stilettos. Fashion y osada, la línea Exuberance invita a las mujeres a redescubrir su brillo interior. Con la vivacidad indispensable para las party nigths, el lurex crea visuales perfectos para quien quiere hacerse notar sin perder la elegancia. En los calzados, cristales y pedrerías rematan el visual glamoroso.

Para mitigar la ansiedad, los invitados al desfile de fondo entaron en calor haciendo sociales en las adyacencias del primer piso o degustando tragos clácicos como Apperol o Gin Tonic en el Audi Bar. Hasta que llegó el momento en el que la periodista y empresaria Vivian Benitez, conductora del desfile, tomó el micrófono y puso las cosas en su lugar. Tanta expectativa acumulada necesitaba ser canalizada de inmediato, y así fue que el diseñador guaraní Javier Duré tuvo el provilegio de inaugurar la grilla con un desfile muy esperado, ya que hacía muchos años que no se presentaba en las pasarelas locales. Una colección de alta costura en la que sólo se vieron prendas en negro y plateado, dos colores imprescindibles para la temporada. Una reaparición muy celebrada la de Duré, que cerró sus pasadas con sus dos musas argentinas, “Barbie” Franco (29) y la formoseña “Ale” Maglietti. Otro diseñador local que siempre ilusiona es el arquitecto Hugo Vázquez para su marca Caburé, nacida en el 2009 y con experiencias internacionales en el Buenos Aires Fashion Week y el Madrid Bridal Week. Con su foco de inspiración direccionado a la Naturaleza y a la mujer, sorprendió con una explosion de colores (naranja, amarillo, verde y azules) sobre texturas y transparencias. La colección, sensual y femenina, se inspiró en el urutaú, más conocido en América del Sur como el “pájaro fantasma”.

También arquitecta, la diseñadora Soraya Bittar presentó su colección “Realeza”, inspirada en las Reinas con un touch más actual y dinámico. Son prendas únicas, terminadas delicadamente a mano que muestran, además de la calidad de sus géneros de fibras naturales, la majestuosidad del diseño. Nacida el año pasado como un espacio entre el Haute Couture y el Ready to Wear, Mikal by Lara Cristaldo dijo presente en el desfile bautismal de CARAS con prendas diarias y de cóctel con estilo resort. Su colección Fiesta Latina by Mikal lleva a su máximo esplendor el uso de colores vibrantes y alegres, las estampas con grandes volúmenes, los volados y los detalles plisados. Las estampas propias de la marca, aplicadas con técnicas de impresión textil, son un punto diferenciador muy importante. Creada en el 2013 por Florencia Celauro, la marca Amatista exhibió en pasarela su colección Filomena Village, muy personal e inspirada en la conexión con la Naturaleza y uno mismo. Representada por una mujer renovada que disfruta los detalles de la vida y que no tiene miedo a descubrir y descubrirse sin perder su esencia. Otro crédito local, Ismenia Rodríguez, mostró su colección Flowers Drawing, prendas clásicas y distinguidas con el blanco y negro como soportes complementados con rojo, coral y sus análogos. Sustentada en su litemotiv, “dar belleza para transformar el mundo”, la diseñadora Beverly Kuhl cautivó con sus vestidos de alta costura confeccionados a mano y llenos de misticismo, al igual que sus tradicionales novias. Y la moda paraguaya no podía olvidarse en este desfile de la diseñadora María Sonia Gauto, creadora de una de las marcas que más respeta la tradición guaraní, María Sonia. Ella es la gran propulsora de los tejidos artesanales de ñandutí, con los cuales deslumbró en el 2019 en el Paris Fashion Week y, más recientemente, en la semana de la moda de Nueva York. En el Sheraton presentó su colección Alma Guaraní, en la que fusiona los tejidos de ñandutí y encaje ju en las prendas de alta costura.

Las dos últimas presentaciones le quedaron reservadas a Carmen Steffens y a Benito Fernández, quien por primera vez en su rica trayectoria presentó sus diseños en Paraguay. Steffens se ocupó en este segmento sólo de la noche, una colección bien pequeña para la mujer sexy que sí o sí quiere ir a un evento vestida y calzada por CS. Los vestidos bordados a mano sugieren looks poderosos, osadía fashion a medida con el refinamiento de las clutches, las carteras bordadas y el lujo de las sandalias con cristales y piedras. Y Benito llenó los ojos de la sociedad paraguaya con un mix de su colección de Alta Costura 2020, Etnia Lationamericana, y sus diseños de Pret-a-Porter. Una mezcla de tendencias, texturas y colores que apuestan a una mujer fuerte, independiente, sexy y que sabe disfrutar de la moda. Una colección súper ecléctica, donde los géneros, los colores y las estampas conviven de forma armónica. Gasas, encajes y bordados combinan de forma perfecta con apliques, piedras, volados, y drapeados, generando el espíritu de Benito en sus vestidos. Las prendas están acompañados con detalles en plata o negro, generando una modernidad que define la silueta de la mujer que Benito representa. Y se utilizaron accesorios de Los Vados de Isen especialmente diseñados para este debut en Asunción.

Cuando las luces del desfile se apagaron, los invitados compartieron un abundante cóctel con las y los protagonistas del desfile. El catering del chef ejecutivo del Sheraton, Juan José Britez, deleitó a los invitados, entre quienes estuvieron la asesora de imagen y conductora argentina Verónica Vega, la modelo paraguaya Nadia Ferreira, la duerña de Velours Depilación Láser Médica, Silenia Abdala, la doctora Graciela Moreira y su futuro marido, Roberto Neves, la ex modelo y dueña de su propia agencia, Paola Hermann, María Luz Peña de Masi, María Mingo, y el Gerente Deportivo de Cerro Porteño, el ex futbolista Roberto Nanni. Todos reunidos bajo el mandato universal de la moda, un ámbito que volvió a demostrar que unir pueblos y culturas sigue siendo uno de sus tantos legados que deja al andar.

Fotos: F.De Bártolo/Perfil.