Chau zapatos con taco alto: María Becerra se adelanta al invierno con los zapatos que son tendencia en Europa

María Becerra ya entró en el espíritu navideño y decoró su casa con detalles espectaculares para las fiestas. La “nena de argentina”, emocionada con el resultado, compartió varias fotos del momento en sus redes sociales. “Decorando la casita para Navidad. Soy extremadamente feliiiiiz ahora mismo”, escribió en su publicación, dejando en claro su entusiasmo. Pero lo que más llamó la atención fue su outfit, que incluyó un calzado que es tendencia en Europa y promete arrasar en la temporada invierno 2025 próxima.

La autora de “Agora”, por medio de su cuenta de Instagram (donde acumula un total de 14.8 millones de seguidores), posó junto a su árbol de Navidad, decorado con esferas, luces y detalles tradicionales. También mostró algunos rincones de su casa, donde también incorporó adornos navideños. En cuanto a su look, optó por un conjunto inspirado en los colores típicos de esta época: un top ajustado y una minifalda roja y blanca, que lo combinó con los famosos zapatos Mary Jane, o también conocidos como Guillerminas.

Los zapatos que eligió son de charol negro con doble pulsera, un modelo clásico que está haciendo furor en Europa. Con taco ancho y altura razonable, estos zapatos ofrecen comodidad sin perder elegancia. Además, gracias a su diseño con buen agarre, son ideales para caminar con seguridad y estilo, convirtiéndose en un imprescindible para quienes buscan sumar un toque cómodo a su guardarropa.

¿Por qué los Mary Jane enamoran a las europeas? La respuesta está en su versatilidad. Este diseño clásico es fácil de combinar con todo tipo de outfits, desde vestidos hasta jeans. Además, vienen en una amplia variedad de colores y detalles: negro con lazos, rojo cereza, dorados y hasta plateados. Ya sea con lazos simples, dobles o triples, estos zapatos estilizan y realzan el pie, dando un toque chic a cualquier look.

María Becerra no solo marca tendencia con su música, sino también con sus elecciones de moda. Los Mary Jane que llevó con su look navideño son perfectos para días fríos y cálidos. En el street style europeo, este calzado se luce con jeans de diferentes estilos y, para el invierno, con medias finitas que completan un look cómodo.

Sin dudas, la cantante argentina ya se adelanta a lo que será furor en la temporada de invierno 2025. Los Mary Jane, cómodos y elegantes, llegaron para quedarse, y María Becerra es prueba de que estos zapatos pueden llevarse en cualquier ocasión, incluso para tenerlos como opción en las fiestas de fin de año.