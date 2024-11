María Becerra viene triunfando a lo largo del mundo por la calidad de su música. La artista compuso una de las canciones del soundtrack de Rápidos y Furiosos 10 y ahora lanzó un sencillo junto a Paris Hilton, “Without Love”. Sin embargo, después de los rumores de un quiebre con “Los del Espacio”, la artista fue entrevistada y confirmó que “hay gente que nunca me cayó bien”.

La ex youtuber fue entrevistada por Podimo, la plataforma de podcast y audiolibros, y aseguró que hay gente del mundo de la música que nunca le cayó bien, así como gente con la que antes se llevaba bien y ahora ya no, dejando abierta una puerta para continuar con los rumores de porqué se dio la ruptura con “Los del Espacio”.

Los del Espacio contra María Becerra

María Becerra confirmó que no se lleva bien con varios artistas

En una entrevista con la plataforma de podcast, Podimo, María Becerra habló sobre su relación con otros artistas y confirmó que hay músicos con los que no tiene un buen vínculo.

Los rumores sobre el quiebre en el vínculo de María Becerra y “Los del Espacio” son muy fuertes, y quedan a la vista cada vez que alguno de los integrantes del grupo da un show. Después de los dos River agotados de María, en los que no participó ninguno de sus ex compañeros, la mala relación que quedó con la quilmeña es evidente.

“Los del Espacio” fue un grupo que se formó durante la cuarentena del año 2020, conformado por Lit Killah, Tiago PZK, Maria Becerra, Duki, Emilia, Rusherking, Big One y FMK, que con el paso del tiempo se fue desarmando ya que cada artista logró éxitos por separado. Sin embargo, la relación entre varios de ellos quedó bien, no así con María Becerra, quien después de lanzar el sencillo “Los del Espacio” no volvió a reunirse con el grupo ni a compartir escenario.

Después de cuatro años de iniciado el grupo, María Becerra habló sobre su mala relación con ciertos artistas de la industria y dejó ver que claramente el alejamiento con su grupo no fue de la mejor manera.

“Hay artistas con los que no me llevo bien”, señaló la cantante, a lo que la entrevistadora le consultó si se trataba de artistas con los que antes congeniaba y ahora no, y María respondió que “sí, con los que antes me llevaba bien y de repente no, y hay gente que nunca me cayó bien”.

Y, para sorpresa de la audiencia, agregó que “hay gente con la he hecho canciones y estando en el videoclip me di cuenta que eran una v*rga de gente y me fui o me le bajé de la canción”. Las declaraciones de la cantante sorprendieron a la entrevistadora y abrieron todo tipo de dudas sobre de qué cantantes se trataría.

María cuenta con muchas colaboraciones pero no tantas argentinas, más que Tini, Cazzu, Ráfaga y Miranda, y esta entrevista dejó en claro que los integrantes de “Los del Espacio” son algunos con los que ya no comparte valores.

“Es re fácil fingir demencia y decir que está re pegado, entonces chau, lo hago. Es re fácil, pero no me va. Si sos una persona de mi*rda, no comparto valores con vos y no voy a compartir música con vos”, expresó la artista.

Y agregó que su música y sus canciones son como sus hijos, “yo no ando desperdiciando hijos por ahí con cualquiera”, manifestó.

María Becerra

La posición de María Becerra sobre la relación con “Los del Espacio” es clara y se nota, no hay posibilidad de reconciliación con sus anteriores amigos y colegas, y prefiere ir por las colaboraciones internacionales y con gente que comparte sus mismos valores.

MVB