Fabiola Yáñez eligió un look impoluto para ir a votar por las PASO 2021. La primera Dama argentina acompañó al presidente Alberto Fernandez a la UCA de Puerto Madero donde se la vio con un look en tonos tierra y blanco.



Se trató de un vestido entallado de escote en V en tono blanco que la mujer de Alberto acompañó con un cinturón marrón con detalle en dorado que realzó su figura. Sumó un tapado color camel, cartera a tono y zapatos marrones de croco, engamado con el cinto. Además, lució un reglamentario barbijo en color blanco.





Risueña y de muy buen humor, Fabiola Yáñez saludó a quienes se cruzó mientras acompañaba al Presidente.

Fabiola Yáñez llegando a votar con Alberto Fernández por las PASO 2021.

Fabiola Yáñez y los fuertes rumores de embarazo

A finales de Agosto, Fabiola Yáñez (40) fue centro de las noticias. Comenzó con la polémica por la filtración de una fotografía de su cumpleaños de 2020 compartiendo una reunión social con el presidente Alberto Fernández (62) y un grupo de amigos durante la vigencia del aislamiento obligatorio, siguió con una serie de eventos que forman parte de su agenda social como Primera Dama y culminó con los fuertes rumores de embarazo que hasta ahora nadie confirma pero tampoco niega.



Fuentes cercanas a la periodista y actriz coincidieron en que sería la propia actriz y periodista la encargada de disipar la incógnita respecto a su embarazo, aún con fecha y lugar a confirmar. Para ella sería su primer hijo, mientras que para el mandatario sería el segundo, ya que es padre de Estanislao.

La foto de Fabiola Yáñez que despertó rumores de embarazo.

De visita en Misiones junto al Presidente para la presentación de la segunda edición del programa Previaje para la compra anticipada de servicios turísticos nacionales con devolución de un 50 por ciento del gasto, en el Parque Nacional Iguazú, cerca de las Cataratas, Fabiola Yáñez fue mencionada por Alberto en su discurso. “Estamos en un Parque Nacional único en el mundo. Fabiola estuvo con su madre y sus hermanas no hace mucho tiempo atrás en este hotel y me decía: ‘Vos tenes que ver cómo se ven las Cataratas’. Yo decía, ‘está exagerando’, como ella quiere mucho a Misiones, dije está exagerando, me debe estar macaneando”, contó entre risas el Presidente mientras la transmisión oficial ponía en pantalla a la Primera Dama, con barbijo, en la primera fila del auditorio.

Fabiola Yáñez y Alberto Fernández.

Esas imágenes de Yáñez con ambas manos sobre su vientre despertaron todo tipo de especulaciones respecto a un temprano embarazo. Lo que hizo crecer el rumor es que ni la protagonista ni ninguna fuente de su entorno saliera a desmentir dicha versión. Hasta ahora, la versión está en el territorio del fuerte rumor aunque algunos se atreven a asegurar que esta semana habría novedades al respecto.