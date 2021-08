Fabiola Yáñez y los fuertes rumores de embarazo

A la última semana de Fabiola Yáñez (40) no le faltó nada. Comenzó con la polémica por la filtración de una fotografía de su cumpleaños de 2020 compartiendo una reunión social con el presidente Alberto Fernández (62) y un grupo de amigos durante la vigencia del aislamiento obligatorio, siguió con una serie de eventos que forman parte de su agenda social como Primera Dama y culminó con los fuertes rumores de embarazo que hasta ahora nadie confirma pero tampoco niega. Fuentes cercanas a la periodista y actriz coincidieron en que sería la propia actriz y periodista la encargada de disipar la incógnita respecto a su embarazo, aún con fecha y lugar a confirmar. Para ella sería su primer hijo, mientras que para el mandatario sería el segundo, ya que es padre de Estanislao.

De visita en Misiones junto al Presidente para la presentación de la segunda edición del programa Previaje para la compra anticipada de servicios turísticos nacionales con devolución de un 50 por ciento del gasto, en el Parque Nacional Iguazú, cerca de las Cataratas, Fabiola Yáñez fue mencionada por Alberto en su discurso. “Estamos en un Parque Nacional único en el mundo. Fabiola estuvo con su madre y sus hermanas no hace mucho tiempo atrás en este hotel y me decía: ‘Vos tenes que ver cómo se ven las Cataratas’. Yo decía, ‘está exagerando’, como ella quiere mucho a Misiones, dije está exagerando, me debe estar macaneando”, contó entre risas el Presidente mientras la transmisión oficial ponía en pantalla a la Primera Dama, con barbijo, en la primera fila del auditorio. Esas imágenes de Yáñez con ambas manos sobre su vientre despertaron todo tipo de especulaciones respecto a un temprano embarazo. Lo que hizo crecer el rumor es que ni la protagonista ni ninguna fuente de su entorno saliera a desmentir dicha versión. Hasta ahora, la versión está en el territorio del fuerte rumor aunque algunos se atreven a asegurar que esta semana habría novedades al respecto.

La semana también incluyó otros dos eventos públicos. Como Presidenta Honoraria de la Fundación Banco Nacion Argentina (FBNA) la primera dama visitó el hospital especializado materno infantil de agudos Ana Goitia de Avellaneda, en el marco del “Mes de las Infancias”. Recorrió sus instalaciones y llevó obsequios para los niños y niñas que allí están internados. Fue recibida por la Directora Asociada, Adriana Mosquera, la Jefa de Gabinete del Municipio de Avellaneda, Magdalena Sierra; la Presidenta del Consejo de Administración del Hospital, Ana Cafiero. Y además fue invitada a una actividad lúdica solidaria en el Centro Educativo Club Atlético Independiente y recibida por las autoridades del club, el Presidente del Atlético Independiente, Hugo Moyano, y su esposa Liliana Zulet. Invitados especiales que acompañaron a la Primera Dama: la Ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti y por Independiente Solidario, Jerónimo Moyano.