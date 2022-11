Jesica Cirio en Qatar con su nueva microbikini

La modelo Jesica Cirio viajó junto a su hija Chloé Insaurralde al país árabe para alentar a la Selección Argentina en el Mundial Qatar 2022, a pesar de la derrota en su primer partido contra Arabia Saudita. La modelo y fanática de la moda, se llevo una colección de bikinis con las que luce su figura, deslumbrando a sus seguidores. Su estadía en Doha la hace estrenar un nuevo traje cada día, este ultimo se trata de uno de dos piezas, fucsia y de animal print.

La modelo luciendo su traje animal print fucsia en Qatar

Se fotografío a orillas del mar para sus seguidores, con su pelo rubio, anteojos negros y sandalias bajas. El traje de baño consiste en un corpiño simple, estilo triangulo y con un moño en el medio. La bombacha, diminuta, que se ata a los lados con tiritas ajustables.

Otro look bastante particular, fue el de su traje de baño y túnica. Una bikini de dos piezas color terracota, corpiño entero estilo deportivo y cubierta por una túnica de color marrón, cruzada en el pecho y su falda con un tajo. Como lo hace en todos sus look, los detalles para su outfit fueron unos lentes blancos de Balenciaga y las sandalias bajas que son sus favoritas cuando va a la playa. El peinado, con dos trencitas en sus laterales y su cabello suelto.

Jesica Cirio en Qatar con su túnica marrón

Jesica Cirio y Cathy Fulop con sus bikinis en las playas Qatar

Muchos famosos se hicieron presentes en Qatar para estar presentes en el Mundial Qatar 2022 alentando a Argentina. Las redes sociales explotan con las fotos los famosos en sus trajes de baño. Además de Jesica Cirio, Cathy Fulop también se encuentra presente luciendo su cuerpo a orillas del mar.

Catherine Fulop con su traje de baño negro a orillas de una playa en Qatar

A este outfit le sumo un kimono floreado. Sin importar las leyes restrictivas en relación a la vestimenta en Qatar, desafián y lucen sus trajes ante todos y explotan las redes.