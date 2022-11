Susana Giménez y Jésica Cirio crearon su propia cábala mundialista: El denim

El denim jamás pasará de moda y aparentemente, llegó para quedarse en el Mundial de Qatar. No sabemos si por respeto o casualidad, las figuras del medio de nuestro país, han elegido al pantalón vaquero como un must de la indumentaria "mundialista".



Tanto Susana Giménez como Jessica Cirio, alentaron a la selección con el ítem fashionista del momento, cada una con la impronta que las caracteriza. Susana Giménez lució un jean súper original bicolor en negro y celeste, combinado con una camisa blanca de mangas largas y unas zapatillas Dolce & Gabbana color negro. Un look súper canchero, teniendo en cuenta que el jean en la parte superior luce el celeste y el negro en la zona inferior, quedando en composé con las zapatillas deportivas de la marca italiana.

La diva y una cartera muy original en apoyo a la selección

Por su parte, Jessica Cirio subió a sus redes una foto alentando al equipo de la Scaloneta, con un look en el que combina sus jeans junto a la camiseta de la selección, que además hacen juego con su calzado y abrigo. Ahora la pregunta es ¿Será una cábala o una demostración de respeto a la cultura del país oriental?

La camiseta de Jésica y un agregado especial: las firmas del plantel

Se devele o no el interrogante, las divas lucen hermosas y una vez más han sabido combinar el estilo con mucho glamour sin perder de vista la comodidad en sus atuendos.

¿Qué te parecieron sus looks?