La China Suárez se sumó a la tendencia en cejas: “No entiendo cómo no me hice esto antes”

La China Suárez se sumó a la nueva tendencia de moda entre las actrices e influencers, y lo mostró con orgullo en Instagram.

La actriz se animó al laminado de cejas que lucen, entre otras, Tini Stoessel y María Becerra. Este método comienza con un perfilado para darle forma y luego, con un lápiz fino, se hace un relleno, siempre hacia arriba, para que queden las cejas peinadas hacia arriba y se logre el efecto característico del laminado.

La China Suárez se animó al laminado de cejas, la nueva tendencia de moda que enamora a las celebrities.

“No entiendo cómo no me hice esto antes”, dijo la China después de mostrar el resultado de su nuevo look.

Quien le recomendó hacerse el laminado fue Gimena Accardi, a quien agradeció en sus historias, demostrando que las asperezas entre ellas quedaron en el pasado.

La China Suárez fue por más y se hizo un nuevo cambio de look

La China Suárez quiso renovar su estilo de cabello y se animó a un cambio de look que, aunque sutil, la dejó ver renovada y con mucho estilo.

El nuevo look de la China Suárez.

A través de su cuenta oficial en Instagram, la actriz compartió detalles de su paso por la peluquería y se mostró posando con su cabello castaño con un largo medio con ondas y uno suave iluminación rubia al frente que enmarca a la perfección su bello ros

Contenta con el resultado, la China compartió una serie de fotos en donde se la ve posando con una gran sonrisa y otra de un acercamiento en donde se ven los mechones rubios de su cambio de look.