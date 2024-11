Máxima Zorreguieta cautivó con un conjunto tweed con detalles modernos

Máxima Zorreguieta reanudó su agenda en Singapur y no decepcionó con su atuendo: dos piezas de tweed y conjunto de perlas. Debido a la vuelta a la rutina y a la larga jornada, optó por priorizar la comodidad, sin dejar de lado lo elegante y evitando el uso de un traje ejecutivo

Es tradición que la familia real holandesa ponga pausa a su agenda a finales de octubre para tomarse un descanso, momento del año que coincide con las vacaciones de otoño, pero el parate de este año fue un misterio, ya que no se realizó un comunicado oficial al respecto. Y frente a los distintos estilos de vida que tienen sus hijas, parece que las frecuentes vacaciones familiares no siguen en pie, generando incertidumbre sobre los planes que tuvo la familia. Por esta razón, la vuelta de la Reina a la vida pública generaba muchas expectativas.

La reina Máxima retomó su agenda con un conjunto tweed y zapatos de punto color beige.

El conjunto Tweed que eligió Máxima Zorreguieta para retomar sus actividades

La reina retomó sus actividades asistiendo al Festival FinTech 2024 para debatir sobre finanzas, y como Defensora Especial para la Salud Financiera del Secretario General de las Naciones Unidas (UNSGSA), rol que ejerce desde que fue nombrada en 2009, participó en la inauguración del evento para más tarde continuar con los diferentes contactos con empresas y personalidades del sector.

Frente a las actividades y relaciones que tuvo durante todo el día, la elección de Máxima respecto a su vestimenta parece la indicada: un conjunto tweed de dos piezas con flecos y con un diseño en azul marino, blanco y amarillo, de Óscar de la Renta. Para no dejar de lado el estilo, su look estuvo acompañado por el icónico zapato de salón con punta puntiaguda en beige nude de Gianvito y su bolso acolchado de Chanel.

Pero eso no es todo, porque la Reina decidió sumarle perlas a su estilo cómodo y elegante, con pendientes de botón con gotas de perlas y un collar a juego con una cuenta de diamante.

Además de la importancia del evento, la participación de Máxima se destaca porque se cumplieron 15 años desde que fue nombrada UNSGSA para la inclusión financiera, y es por esto que también se le asignó entregar los premios a la Excelencia FinTech.

Se cumplieron 15 años desde que Máxima fue nombrada UNSGSA

La reina Máxima Zorreguieta como referente de la moda circular

Sin dudas, el conjunto elegido por la Reina es el indicado para esta situación, remarcando otra vez el buen estilo que tiene. Sin embargo, más allá de la importancia que amerita el evento, esta no es la primera vez que elige este atuendo. La última vez que lo llevó puesto, previo a esta situación, fue cuando se encontró con el presidente de Kenia en octubre de 2023. En este sentido, reafirma lo que todos sabíamos: Máxima es una de las referentes de la moda circular y no presenta ningún malestar en mostrar sus looks más de una vez, siempre marcando su estilo personal.

