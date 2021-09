MET Gala 2021: cómo se prepara la alfombra roja más importante del mundo de la moda

Luego de un año de ausencia por la pandemia de coronavirus, vuelve una de las alfombras rojas más importante del mundo de la moda en el Museo Metropolitano de Nueva York. La Gala MET es una gala benéfica que inaugura una exposición temática con la moda como protagonista desde 1948. Mientras en los últimos años se rindió tributo al imaginario católico, a Rei Kawakubo (alma máter de Comme des Garçons), a la maquina como generadora de todo, o al “camp” (amor por lo poco natural, por el artificio y la exageración), este año la temática será la moda de Estados Unidos.

“In America: A Lexicon of Fashion” es el título de la exposición de esta edición de la Gala MET, que rendirá homenaje a la evolución de la moda estadounidense. Aquí no faltará el clásico tejido vaquero, las banderas y los diseños de moda deportivos que han cambiado el rumbo de la industria en el último tiempo. La segunda parte de esta exposición será “In America: An Anthology of Fashion” y podrá verse en el marco de la gala prevista para el mes de mayo de 2022.

Quiénes son los invitados de la MET Gala 2021

La edición de la gala de este año viene con bastante expectativa y todos quieren desfilar por la alfombra roja. Quién está detrás de la organización nuevamente es Anna Wintour, y según se reveló eligió como anfitriones a Timothée Chalamet, Billie Eilish, Naomi Osaka y Amanda Gorman. "Cada uno de los cuatro anfitriones del Met encarna el factor definitorio del estilo estadounidense: el individualismo", declaró Vogue en un anuncio de mayo pasado.

Las hermanas Kardashians en la alfombra roja de la MET Gala.

Entre los invitados seguro veremos a Emily Ratajkowski, Camila Cabello, Lupita Nyong, Kim Kardashian, Rihanna y Jennifer Lopez (que se espera que llegue de la mano de Ben Affleck). Se rumorea que en la lista de invitados de esta edición de la Gala MET, también vendrán personalidades de la Generación Z. Page Six reveló el pasado 14 de agosto, que asistirán al evento la estrella de TikTok Addison Rae y la YouTuber Emma Chamberlain. Debido a la pandemia de coronavirus, en esta oportunidad los invitados deberán asistir vacunados y usar mascara en el interior de la gala. Quien avisó que no participaran en el evento de este año son Andy Cohen y Sarah Jessica Parker.

Cómo será la MET Gala 2021

La exhibición “A Lexicon of Fashion” se inaugura el 18 de septiembre en el Anna Wintour Costume Center y marca el 75 aniversario del Costume Institute. La exhibición se construirá como un hogar en el que cada habitación estará ambientada en un tema diferente sobre el universo de la moda. Según se supo en las últimas horas “Bienestar” es el título que adquirió la cocina y la sala de estar fue titulada con el término “Confianza”.

Katy Perry.

Quienes asistan al evento degustarán un menú especial a base de plantas. Según reveló Bon Appétit, el menú incluirá un "picnic de verano" con canapés, platos principales y postres de la mano de el chef de Red Rooster, Marcus Samuelsson.

FF